FASANO – Salta la panchina di Mosca: il comunicato della società

La sconfitta di Sorrento costa la panchina a mister Giuseppe Mosca, esonerato dal suo incarico di allenatore della prima squadra del Fasano. Ecco il comunicato della società.

L’U.S. Città di Fasano comunica che in data odierna il Sig. Giuseppe Mosca è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra.

La società ringrazia il mister per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto in questi mesi per il sodalizio biancazzurro e gli augura un buon proseguimento di carriera.

Nelle prossime ore sarà comunicato il nome del nuovo allenatore.

Oggi la squadra ha ripreso gli allenamenti a Locorotondo agli ordini del preparatore atletico prof. Luigi D’Oria, in vista della prossima gara interna con la Nocerina.

Mosca, in 11 partite, ha collezionato quattro vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, quattro delle quali, nelle ultime cinque giornate.

(foto: G. Mosca)