SERIE D – Coppa Italia: Virtus Francavilla avanti, battuto l’Ugento in rimonta. Brindisi ko in casa

Brindisi e Ugento falliscono l’approdo al primo turno di Coppa Italia di Serie D. I biancazzurri perdono in casa dal Sambiase grazie al gol dell’ex Ugento e Gallipoli, Dani Munoz, attorno alla mezzora della ripresa.

La Virtus Francavilla si aggiudica, in rimonta, il derby della “Nuovarredo Arena” contro l’Ugento del francavillese di nascita Mimmo Oliva. Giallorossi ospiti in vantaggio con Baietti al 39′ del primo tempo; gioia vana gli ugentini, però, subito ripresi dal gol di Pinto poco prima del riposo. Nella ripresa, poi, Taurino, al 18′, segna il gol vittoria per i biancazzurri che, nel primo turno, se la veranno col Francavilla in Sinni.

—

I TABELLINI

BRINDISI-SAMBIASE 0-1

RETI: 27′ st Munoz

BRINDISI (3-5-2): Mataloni (1′ st Milan); Tangorre (37′ st Bezziccheri), Sall, Nunzella; Pipitone, Di Francesco, Montinaro (32′ st Ricci), Lucchese (47′ st Pinotti), Collocolo; Mokulu, Marchiaggiani (32′ st Dellino). All. Monticciolo.

SAMBIASE (4-3-3): Giuliani; Perri, Colombatti, Strumbo, Signorelli (14′ st Morra); Caporello, Cozza (33′ st Crucitti), Tiveron (14′ st Piriz); Zerbo, Ferraro (18′ st Munoz), Umbaca (33′ st Cataldi). All. Morelli.

ARBITRO: Iurino di Venosa.

—

VIRTUS FRANCAVILLA-UGENTO 2-1

RETI: 39′ st Baietti (U), 45′ pt Pinto (VF), 18′ st Taurino (VF)

VIRTUS FRANCAVILLA (4-2-3-1): Cevers; Costantino (37′ st Piccolo), Allegrini, Lanzolla, Lambiase (32′ st Latagliata); Bonavolontà (33′ st De Nova), Mbaye (15′ st Gjonaj); Marconato, Taurino, Pinto (30′ st De Luca), Sosa. All. Ginestra.

UGENTO (3-5-2): Di Donato; Bedini, Martinez E., Pastafiglia; Mariano (32′ st Romano), Ruiz, Romero, Viedma (6′ pt Linares, 32′ st Amico), Grisley (40′ st Scarlino); Baietti, Jimenez. All. Oliva.

ARBITRO: Spera di Barletta.

NOTE: Al 23′ pt Di Donato (U) para un rigore a Sosa (VF).