SERIE D – Coppa Italia: Nardò-Casarano, ma non solo. Il programma del 1ª turno

Sessanta gare in programma, nella giornata di oggi, per il primo turno di Coppa Italia di Serie D. Due partite posticipate (San Donato Tavernelle-Badesse al 6 ottobre, Follinica Gavorrano-Pianese al 13). Una si è giocata ieri (Recanatese-Castelfidardo), rinviato il preliminare Chieti-Sambenedettese.

Nel girone H scenderanno in campo: Sorrento-Nocerina (ore 16), Audace Cerignola-Nola (ore 17), Gravina-Team Altamura (ore 20), Cavese-Portici (ore 15), Molfetta-Lavello (ore 15), Bitonto-Brindisi (ore 15, arbitro Giuseppe Lascaro di Matera), Nardò-Casarano (ore 15 a Copertino, arbitrerà il signor David Guida di Torre Annunziata), Francavilla in Sinni-Castrovillari (otre 15).

In caso di parità al novantesimo, si passerà subito ai calci di rigore. Il secondo turno è previsto, sempre in gara unica, per il 3 novembre.