CASARANO-GALLIPOLI – Rajkovic tinge di rossazzurro il derby. Laterza: “Vittoria che vale doppio”, Cavallaro: “Ci salveremo se…”

in foto: Gallipoli-Casaranocopyright: US CD Gallipoli

Con un gol di Rajkovic, il Casarano si aggiudica il derby col Gallipoli. Per i giallorossi, esordio con zero punti per il nuovo allenatore Giovanni Cavallaro, ufficializzato nei giorni scorsi come guida tecnica al posto di Sandro Carrozza.

La gara è stata contrassegnata dal clima plumbeo, con pioggia e vento forte che ha inciso sulle azioni di gioco. Pratica ed efficiente la squadra di Laterza che porta a casa la vittoria e passa momentaneamente al comando della classifica. Ancora a secco il Gallipoli, che pur ha giocato una gara coraggiosa, prendendo in mano per primo l’iniziativa con Scialpi, le cui conclusioni vengono parate da Pucci senza troppi problemi. Il Casarano, poi, va a segno alla prima sortita offensiva ma il gol di Rajkovic viene annullato per fuogioco. I rossazzurri alzano, lentamente, il numero di giri: prima ci provano con Cerutti, con annessa super parata di Passaseo, che non può nulla al 35′, sul colpo di testa di Rajkovic, servito da un perfetto assist di Citro.

Il Gallo rieagisce con un’azione pericolosa di Sliti che non sorprende l’attentissimo Pucci. Dopo il riposo, la gara perde di tono, anche perché giocare diventa sempre più difficile causa meteo. Passaseo esce e chiude lo spazio al lanciatissimo Rajkovic, mentre il Gallipoli imbastisce due discreta azioni offensive prima con Artigas e poi ancora con Sliti, senza fortuna. I giallorossi si riversano nella metà campo avversaria nei minuti finali, a caccia del gol del pari, ma, in contropiede, è Rajkovic a sfiorare la doppietta personale. Ancora una volta, decisivo Passaseo.

Finisce 0-1, seconda sconfitta di fila per il Gallipoli e ottava stagionale. La squadra di Cavallaro rimane ferma a nove punti, al penultimo – provvisorio – posto in classifica, in attesa delle gare del Bitonto (ultimo a 8, oggi riceve l’Andria) e del Gravina (a pari punti col Gallipoli, oggi sul campo del Matera). Il Casarano, invece, infila la settima vittoria stagionale e quarta consecutiva, allungando a 12 il numero di partite senza sconfitte. In attesa della gara dell’Altamura a Barletta, Rajkovic e soci si godono la vetta della classifica.

Domenica prossima: Casarano-Barletta e Gravina-Gallipoli.

DAGLI SPOGLIATOI – Laterza: “Questa è una vittoria che vale doppio, perché è stata una partita sporca e il nostro gruppo è di qualità e sa anche giocare le partite sporche. Il rammarico è non essere riusciti a chiuderla nel finale. La dedica? Al presidente Maci e al patron Filograna, che lunedì compirà gli anni. E ai tifosi che non ci hanno potuto seguire”.

Cavallaro: “I ragazzi andavano resettati. È chiaro che abbiamo qualche problema in alcune parti, sappiamo dove intervenire e ci vuole tempo per lavorarci su. I ragazzi oggi hanno giocato una gara importante e se fossimo tornati a casa con uno 0-0 non avremmo di certo rubato nulla. Questa società è fatta di gente per bene, mi hanno convinto mentre ero ad un passo dall’andare altrove. Se mi accontenteranno sui ciò che ho chiesto, potremo salvarci. Soffrendo, ma potremo farlo” (Antennasud).

—

IL TABELLINO

Ugento, stadio Comunale

sabato 25.11.2023, ore 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 13

CD GALLIPOLI-CASARANO 0-1

RETI: 35′ Rajkovic

CD GALLIPOLI (3-4-3): Passaseo; De Nova, Fruci (80′ Sansò), Benvenga; Miggiano, Scialpi (56′ Montagnolo), Donnarumma, Trinchera (72′ Quarta), Bacca (56′ Artigas), Nestola (72′ Tommasone), Sliti. All. Cavallaro.

CASARANO (4-2-3-1): Pucci; Giannini, Celli, Guastamacchia, Pedalino; Cerutti, De Luca (60’ D’Alena); Falcone (57’ Versienti), Citro (65’ Gjonaj), Gambino (87’ Parisi); Rajkovic. All. Laterza.

ARBITRO: Rihai di Frosinone.

NOTE: ammoniti Miggiano, Giannini, Montagnolo. Rec. 0, 6.

RISULTATI E CLASSIFICA