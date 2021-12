CASARANO – Altro nuovo ingaggio: per la mediana c’è l’esperto Montinaro

Nuovo arrivo in mediana per il Casarano. Il club rossazzurro ha tesserato il centrocampista 25enne Matteo Montinaro, proveniente dal Bitonto dove, in questa stagione, ha giocato otto gare segnando due reti. Ex Lega Pro con le maglie di Bisceglie e Monopoli, Montinaro ha anche militato nel Nardò, nel Bisceglie, nel Brindisi, nel Gravina e nel Bitonto in D.

Il calciatore sarà a disposizione già da questo pomeriggio per il match contro il Molfetta, sul quale, mister Matias Calabuig dice: “È il classico avversario di categoria che va qaffrontato con grandissima determinazione. un avversario indecifrabile anche alla luce dei movimenti di mercato operati in settimana. Noi avvertiamo l’esigenza di conquistare i tre punti, non possiamo rimandare ulteriormente l’appuntamento“.

(foto: M. Montinaro)