BRINDISI-NARDÒ – Il derby è biancazzurro, finisce l’imbattibilità del Toro

Terza vittoria consecutiva per il Brindisi che, nel secondo tempo, rifila tre gol al Nardò, a segno solamente nei minuti di recupero col neo arrivato Ferreira. Per la squadra di Nicola Ragno arriva, quindi, la prima sconfitta stagionale che costa il sorpasso in classifica proprio del Brindisi e l’aggancio del Fasano.

Prime fasi di gioco in totale equilibrio con predominio di possesso palla da parte dei locali. Il Nardò, però, si difende con ordine e prova a ripartire in contropiede. Il primo tiro in porta è degli ospiti con Dambros, palla abbondantemente fuori. Gli adriatici replicano con Stauciuc e D’Anna, senza colpo ferire. Nella parte finale di prima frazione di fa più intraprendente il Nardò con i tentativi di Mengoli, Fedel e De Giorgi.

Dopo il riposo è ancora il Nardò a bussare alla porta avversaria con un tiro largo di Dambros. Proteste ospiti al minuto 12 per un presunto fallo da rigore non sanzionato; sul capovolgimento di fronte, il Brindisi va al tiro con Dammacco, D’Anna e Felleca, sui quali la difesa del Toro fa buona guardia. Al 21′ la partita s’incanala verso Brindisi: secondo giallo a Urquiza e Nardò in dieci uomini. La squadra dell’ex Danucci, allora, ne approfitta subito, conquistando un calcio di rigore per mani in area, realizzato da Felleca. Il Nardò accusa il colpo e i padroni di casa affondano i colpi con Opoola che, tra il 32′ e il 36′, realizza una doppietta che vale il 3-0 biancazzurro. Il tempo stringe e i margini per un’insperata rimonta granata si fanno sempre più esigui. Il neo entrato Gjonaj allarga di un soffio la mira, poi la compagine di Ragno trova la rete, ormai inutile, del neo arrivato Ferreira, proprio nelle ultime battute di gara. Nardò vivo nelle fasi di recupero, ma ormai è troppo tardi: finisce 3-1 per il Brindisi che festeggia davanti ai suoi tifosi.

Nel prossimo turno: Cavese-Brindisi, Nardò-Barletta.

—

IL TABELLINO

Brindisi, stadio “Fanuzzi”

domenica 11 dicembre 2022, ore 14.30

Serie D/H 2022/23, giornata 15

BRINDISI-NARDÒ 3-1

RETI: 26′ st Felleca rig. (B), 32′ st e 36′ st Opoola (B), 45′ st Ferreira (N)

BRINDISI: Vismara, Santochirico (6′ st Opoola), Baldan, Sirri, Valenti, Malaccari (15′ pt Ceesay), Cancelli, D’Anna, Dammacco (24′ st Mancarella), Felleca (40′ st Gorzelewski), Stauciuc (6′ st Di Modugno). All. Danucci.

NARDÒ: Viola, Mengoli (30′ st Polichetti), Russo (30′ st Montinaro), Lanzolla, Dambros (19′ st Ferreira), Antonacci, Mariano (24′ st Addae), Fedel, Urquiza, Ciraci, De Giorgi. All. Ragno.

ARBITRO: Aldi di Lanciano.

NOTE: Espulso Urquiza (N) al 22′ st per doppia ammonizione.

RISULTATI E CLASSIFICA