BRINDISI – Cavese demolita, i biancazzurri riabbracciano la Serie C. Arigliano punta in alto

Chiusura di stagione perfetta per il Brindisi che si aggiudica lo spareggio di Vibo Valentia, battendo la Cavese per 3-1, e ritorna in Serie C dopo una lunga assenza durata 33 anni.

Gara senza storia a Vibo, col Brindisi avanti alla mezzora con capitan D’Anna, sfiora il raddoppio con Santoro, lo centra alla mezzora della ripresa con Opoola e poi soffre sino alla fine il ritorno degli avversari che dimezzano le distanze al 7′ di recupero (dopo un’interruzione per lancio d’oggetti in campo dal settore campani) con Foggia, riportandosi, poi, sul +2 con una rete di Felleca al 10′.

Le parole di mister Ciro Danucci: “Siamo stati i più forti e abbiamo meritato di vincere. I ragazzi sono stati fantastici. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, a mia moglie e a mia figlia che mi sono state vicine anche quando le cose non andavano bene e questo è fondamentale”. Dedica alla sua famiglia anche per il dg, Pierluigi Valentini.

Il presidente Daniele Arigliano parla di “risultato storico, in venti mesi, dall’inizio della mia presidenza, ho preso una squadra in Eccellenza e l’ho portata in Serie C, anzi, l’abbiamo portata tutti insieme. Ci abbiamo sempre creduto, abbiamo solo chiesto aiuto alla tifoseria, ma ci abbiamo sempre creduto ed ecco i risultati. Questo è un punto d’arrivose pensiamo a come siamo partiti poco meno di due anni fa, ma è un punto di partenza se invece consideriamo le potenzialità di questa piazza, che, ancora una volta, sono venute fuori. Brindisi può fare la Serie B. Certo, serve organizzazione e progettualità”. (Nuovo Quotidiano di Puglia).

IL TABELLINO

CAVESE-BRINDISI 1-3

RETI: 31′ pt D’Anna (B), 28′ st Opoola (B), 52′ st Foggia (C), 55′ st Felleca (B)

CAVESE (4-4-2): Colombo; Basile, Altobello (18′ st Gagliardi), Magri (30′ st Tumminelli), Maffei; Cuomo (18′ st Bezzon), Aliperta, Munoz, Bacio Terracino; Bubas (13′ st Banegas), Foggia. All. Troise.

BRINDISI (4-2-3-1): Vismara; Di Modugno, Sirri, Gorzelewski, Valenti; Cancelli, Malaccari (48′ st Ceesay); Opoola (55′ st Esposito), Dammacco (10′ st Maltese), D’Anna (27′ st Felleca); Santoro (13′ st Triarico). All. Danucci.

ARBITRO: Tona Mbei di Cuneo.