BRINDISI-CASARANO – Un gol di Lopez mette fine alla striscia positiva dei rossazzurri

Un gol di Lopez sul finale del primo tempo, decide il derby del “Fanuzzi” a favore dei padroni di casa del Brindisi. Si ferma il Casarano, dopo una serie di sei risultati utili consecutivi.

Meglio il Brindisi nella prima fase di gara, comunque senza grosse emozioni, se si eccettuano due tentativi di Lopez e Zappacosta. Il Casarano replica dopo la mezzora, prima con Coronese, poi con Montinaro. Il tabellino si schioda al 38′: azione insistita del Brindisi, tentativo da corta distanza di Morleo e pallone respinto da Iannì. Dal limite, Lopez raccoglie e batte in porta, mettendo il pallone nel sacco.

Dopo il riposo è ancora la formazione biancazzurra a farsi pericolosa con un tiro di Badje deviato da Iannì. Il Casarano reclama a gran voce un rigore per un presunto fallo di mani in area locale, ma l’arbitro lascia correre. La squadra di Monticciolo si getta in avanti a caccia del pareggio, prima con un tiro a giro di Fontana, che termina fuori, poi con un colpo di testa di Santarcangelo, che manca lo specchio. Sull’altro fronte, Galdean sgancia un tiro dalla lunga distanza sfiorando l’incrocio. Nella fase finale, un paio di mischie ma niente di più: il Brindisi si difende con ordine e porta a casa tre punti che sono oro in chiave salvezza.

Mercoledì, per il Casarano ci sarà la visita del Francavilla vicecapolista; il Brindisi sarà di scena ad Altamura per un altro scontro salvezza.

IL TABELLINO

Brindisi, stadio “Fanuzzi”

domenica 27 marzo 2022, ore 15

Serie D/H 2021/22, giornata 29

BRINDISI-CASARANO 1-0

RETI: 38′ pt Lopez

BRINDISI (3-5-2): Cavalli; Esposito, Spinelli, Pinto; Morleo, Zappacosta (38′ st Rekik), Galdean, Silvestro (28′ st Triarico), Majore (34′ st Colaci); Badje (31′ st Trovè), Lopez (44′ st De Luca). All. Di Costanzo.

CASARANO (4-3-1-2): Iannì; Coronese (1′ st Avantaggiato), Raimo, Logoluso, Rizzo; Meduri (25′ st Tedesco), Atteo, Sanchez (20′ pt Fontana); Montinaro; Prinari (25′ st Perdicchia), Santarcangelo. All. Monticciolo.

ARBITRO: Silvera di Valdarno.

(foto: l’esultanza brindisina al gol di Lopez – ph S. Di Maria)