VIRTUS FRANCAVILLA-TARANTO – Il test termina a reti bianche. Tante emozioni, un rosso e un legno

In attesa dell’inizio del campionato Virtus Francavilla e Taranto si affrontano in amichevole. Il match termina a reti bianche ma le emozioni non sono mancate. Da segnalare anche l’espulsione di Patierno: l’attaccante è stato mandato anzitempo negli spogliatoi per aver colpito Manetta a gioco fermo. Il Taranto spreca qualche palla gol con La Monica, il quale colpisce anche un legno.

—

IL TABELLINO:

Francavilla Fontana, stadio “NuovArredo Arena”

domenica 21 agosto 2022 – ore 18:00

Amichevole

VIRTUS FRANCAVILLA-TARANTO 0-0

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Avella – Solcia, Miceli, Idda – Caporale, Carella, Giorno (46′ Tchetchoua), Risolo, Maiorino (46′ Ekuban) – Patierno, Murilo. A disp.: Milli, Barrotta, Mastropietro, Ejesi, Perez, Fekete, Latagliata, Lo Duca, Negro. All.: Antonio Calabro

TARANTO (3-5-2): Russo – Granata (46′ Vona), Antonini Lui, Manetta – De Maria (45′ Ferrara), Guida (83′ Crisci), Provenzano (46′ Romano), Labriola (46′ Mazza), Mastromonaco (83′ Maiorino) – La Monica (68′ D’Egidio), Infantino (46′ Panattoni). A disp.: Loliva, Caputo, Evangelisti, Brandi. All.: Nello Di Costanzo

ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico di Matera (Centrone-Belsanti)

NOTE: Ammonito: Ferrara (T). Espulso al 31′ Patierno (VF) per aver colpito un avversario in volto a gioco fermo.