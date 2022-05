VIRTUS FRANCAVILLA – Missione Monterosi più complicata del previsto ma è 2° turno playoff

La Virtus Francavilla accede al secondo turno dei playoff dopo il pareggio ottenuto con il Monterosi. I laziali si portano in vantaggio con Buglio, poi Miceli e Patierno la ribaltano. Infine Tartaglia sigla la marcatura della definitiva parità che basta ai biancazzurri per passare al secondo turno.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 5’ ed è firmata dalla Virtus Francavilla: Patierno prova a servire con un filtrante Maiorino, la sfera termina a lato. Alla prima occasione passa il Monterosi: al 7’ Franchini dalla sinistra la mette in mezzo, Tonetto di testa appoggia a Buglio che con un preciso rasoterra batte Nobile. Il vantaggio laziale dura appena cinque minuti, la Virtus Francavilla la pareggia al 12’: Miceli su calcio d’angolo anticipa tutti e mette in rete l’1-1. Dopo un inizio di gara effervescente le due squadre si studiano ed abbassano il ritmo. Al 28’ si fa rivedere la Virtus Francavilla: Patierno non trova la giusta girata dopo un cross derivato da corner. Ancora i brindisini ad andare vicini alla marcatura: al 37’ Patierno serve Maiorino che tutto solo e da pochissimi passi dalla linea di porta spara alto. È il preludio al gol della formazione di casa che arriva al 44’: Toscano se ne va sull’out di destra e appoggia dietro per l’accorrente Patierno che di piattone non sbaglia. La prima parte di contesa si chiude dopo due minuti di recupero con gli imperiali avanti.

Nel secondo tempo il Francavilla ha l’occasione per chiudere il match ed il discorso qualificazione: al 64’ Maiorino serve Patierno che prova a superare l’estremo difensore avversario con un pallonetto, la palla finisce a lato. Gol sbagliato e gol subito questa è la dire legge del calcio. Il Monterosi pareggia al 75’: Tartaglia dopo un cross derivato da un corner colpisce di testa, Nobile non riesce a salvare in extremis. I laziali prendono coraggio e provano a vincerla: al 78’ il destro a giro di Adamo finisce di pochissimo fuori. La compagine ospite prova a farsi pericolosa, ma non impensierisce più di tanto Nobile. La gara termina in parità e dopo cinque minuti di recupero la Virtus Francavilla può festeggiare. Con il pareggio passano i pugliesi, in virtù del miglior posizionamento in classifica. I ragazzi di Taurino accedono al prossimo turno dei playoff dove incontreranno il Monopoli.

—

IL TABELLINO

Francavilla Fontana, stadio “NuovArredo Arena”

domenica 1° maggio 2022, ore 17

Serie C 2021/22 – Primo turno playoff girone

VIRTUS FRANCAVILLA-MONTEROSI 2-2

RETI: 7’ Buglio (M), 12’ Miceli (VF), 44’ Patierno (VF), 75’ Tartaglia (M)

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile – Idda, Miceli, Caporale – Pierno, Prezioso (84’ Mastropietro), Toscano (66’ Tcehtchoua), Franco, Enyan (54’ Carella), Maiorino (85’ Ventola), Patierno. A disp.: Cassano, Negro, Feltrin, Perez, Gianfreda, De Maria. All.: Roberto Taurino.

MONTEROSI (3-5-2): Alia – Mbende, Borri, Rocchi (46’ Tartaglia) – Verde (69’ Artistico), Franchini, Parlati, Adamo, Tonetto – Costantino, Buglio (90+2’ Luciani). A disp.: Borghetto, Daga, Basile, Piroli, Basit, Ekuban, D’Antonio, Caon. All.: Leonardo Menichini.

ARBITRI: Enrico Maggio di Lodi (Nasti-Cesarano; IV Longo).

NOTE: Ammoniti Patierno (VF), Borri (M), Prezioso (VF), Idda (VF), Mbende (M)

—

I risultati del primo turno playoff: Lecco-Pro Patria 0-2, Pescara-Carrarese 2-2, Pro Vercelli-Pergolettese 0-0, Virtus Francavilla-Monterosi 2-2, Foggia-Turris 2-0, Gubbio-Lucchese 1-0, Juventus U23-Piacenza 0-0, Monopoli-Picerno 1-1, Ancona Matellica-Olbia 0-2.

Qualificate in grassetto

Prossimo turno (4 maggio): Avellino-Foggia, Monopoli-Virtus Francavilla, Pescara-Gubbio, Pro Vercelli-Juventus U23, Triestina-Pro Patria, Virtus Entella-Olbia.