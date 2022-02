VIRTUS FRANCAVILLA – Basta un gol di Mastropietro e la Fidelis Andria va al tappeto

Riprende subito a marciare la Virtus Francavilla che, con un gol di Mastropietro, piega la Fidelis Andria e si isola al terzo posto, a due punti dal Catanzaro secondo.

Gara quasi mai in discussione, contrariamente a quanto dica il punteggio, con i locali che premono in maniera decisa nel primo tempo. Il gol, che poi risulterà decisivo, è a firma Mastropietro che mette dentro un cross di Ingrosso.

La Fidelis prova a rispondere nella ripresa, ma non crea grosse occasioni. Delvino sfiora il pari, poi a Patierno viene annullato il gol del 2-0 per fuorigioco. La palla gol più nitida, per gli ospiti, arriva al 18′ con uno spunto di Tulli su cui Nobile è decisivo, come poco dopo, sul tiro di Riggio. Il Francavilla, punto nell’orgoglio, si rifa sotto e insidia i pali di Saracco con Patierno, che colpisce la traversa. Nunzella sfiora lo specchio su calcio piazzato dal limite. Le ultime due chance sono di Ciotti, che impegna Nobile, sempre pronto a dire la sua, e di Ventola, a cui Saracco nega il gol del 2-0.

Sabato pomeriggio alle 17.30 si torna alla Nuovarredo Arena per ospitare il Palermo.

IL TABELLINO

Francavilla Fontana, Nuovarredo Arena

martedì 22 febbraio 2022, ore 21

Serie C/C 2021/22, recupero giornata 22

VIRTUS FRANCAVILLA-F. ANDRIA 1-0

RETI: 34′ pt Mastropietro

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Delvino; Pierno (48′ st Gianfreda), Franco, Mastropietro (30′ st Tchetchoua), Toscano, Ingrosso; Maiorino (37′ st Ventola), Patierno. A disp. Milli, Cassano, Feltrin, Carella, Rizzo, De Maria. All. Taurino.

F. ANDRIA (4-4-2): Saracco; Monterisi (25′ st Ciotti), Riggio, Alcibiade, Bonavolontà; Gaeta (37′ st Ortisi), Risolo, Casoli, Nunzella (36′ st Carullo); Sorrentino, Tulli (30′ st Messina). A disp. Mandelli, Paparesta, Bolognese, Urso, De Marino, Cirillo, Bortoletti. All. Di Bari.

ARBITRO Maranesi di Ciampino.

NOTE: ammoniti Sorrentino, Casoli, Risolo. Rec. 2, 5.

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: l’autore del gol-partita, Mastropietro, foto Miglietta)