TARANTO – Vantaggio illusorio, poi la Turris completa la rimonta: terzo ko su tre partite

Il Taranto perde la sua terza partita consecutiva. La prima di Eziolino Capuano con la Turris, non sorride ai rossoblù che si portano in vantaggio con Guida ma vengono rimontati dalle marcature di Frascatore e Longo.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 3′ ed è di marca corallina: il sinistro di Giannone viene parato da Russo. Al 4′ risponde il Taranto con un destro dalla lunga distanza di Romano che viene respinto in tuffo da Perina. All’11’ arriva il vantaggio del Taranto: Guida con un forte destro a giro batte Perina. Il Taranto sfiora il raddoppio al 19′: punizione di Guida per la testa di Manetta, l’estremo difensore della Turris è prodigioso. I corallini crescono e al 37′ trovano il pareggio: Frascatore mette in rete di testa dopo un’errata uscita di Russo. I campani ci provano ancora al 43′ con un colpo di testa di Santaniello che termina alto. La prima frazione di gioco termina uno a uno.

Al 47′ il Taranto va vicino al nuovo vantaggio: Guida fa da sponda per Tommasini che non riesce nella girata. Rossoblù ancora vicini alla marcatura al 60′, il colpo di testa di Mastromonaco si spegne di pochissimo a lato. La Turris si fa vedere al 79′ con Maniero che tenta l’aggancio in area piccola, ma la sfera termina sul fondo. All’80’ arriva il vantaggio dei padroni di casa: Ercolano se ne va dall’out di destra, il diagonale viene deviato da Russo e in scivolata deposita in rete Longo. Il Taranto sfiora il pareggio un minuto dopo con un sinistro di D’Egidio che finisce di un nulla fuori. Dopo cinque minuti di recupero termina la gara, i rossoblù perdono la loro terza partita consecutiva. Domenica allo Iacovone arriva la Fidelis Andria

IL TABELLINO

Torre del Greco, stadio “Amerigo Liguori”

mercoledì 14 settembre 2022, ore 21

Serie C 2022/23 – giornata 3

TURRIS-TARANTO 2-1

RETI: 11′ Guida (TA), 37′ Frascatore (TU), 80′ Longo (TU)

TURRIS (3-4-3) : Perina – Frascatore, Di Nunzio (77′ Boccia), Manzi – Ercolano, Acquadro (61′ Gallo), Haoudi, Contessa – Giannone (61′ Taugourdeau), Santaniello (72′ Maniero), Leonetti (72′ Longo). A disp.: Donini, Fasolino, Vitiello, Di Franco, Nocerino, Stampete, Invernizzi, Aquino, Finardi. All.: Pasquale Padalino.

TARANTO (3-5-2): Russo – Manetta, Antonini, Vona – Evangelisti (46′ Mastromonaco), Brandi (75′ D’Egidio), Romano, Labriola, De Maria (82′ Infantino) – Guida, La Monica (46′ Tommasini). A disp.: Loliva, Martorel, Granata, Panattoni, Maiorino, Mazza, Sakoa. All.: Ezio Capuano.

ARBITRI: Claudio Petrella di Viterbo (Tchao- Iacovacci; IV Mucera).

NOTE: Ammoniti: Labriola (TA), Romano (TA), Manetta (TA), Antonini (TA), Maniero (TU), Guida (TA), Perina (TU). Espulso: Capuano dalla panchina

