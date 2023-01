TARANTO – Tre legni fermano i rossoblù, ad Andria finisce 0 a 0

Ancora uno 0-0 per il Taranto, secondo di fila, terzo nelle ultime quattro. I rossoblù non riescono a superare la Fidelis Andria al “Degli Ulivi” e salgono così a 29 punti in classifica. Gli ionici colpiscono tre legni ed il muro biancoazzurro resiste.

LA CRONACA: Dopo un’ iniziale fase di studio, la prima azione degna di nota arriva al 20’ ed è di marca rossoblù: Romano batte una punizione in area per il destro di Provenzano, la sfera viene deviata e sbatte sulla traversa. Arriva subito la risposta della Fidslis: Bolsius in contropiede serve Ekuban che supera Vannucchi ma si allunga la sfera e non riesce a calciare a rete. Passano 60 secondi ed il Taranto centra il secondo legno: il cross di Mastromonaco dalla destra si stampa sul palo, poi Arrigoni si rifugia in angolo. Il Taranto spinge e si rende pericoloso al 33’: Bifulco si libera e colpisce con un preciso diagonale che il portiere Vandelli devia in tuffo con la palla che termina ancora una volta sul palo. La risposta dei padroni di casa arriva con un calcio di punizione dalla distanza di Arrigoni, Vannucchi respinge con i pugni. Le squadre vanno al riposo sul risultato di zero a zero.

Ripresa: all’8’ la Fidelis va vicina al gol: Ekuban appoggia a Finizio che dal centro dell’area calcia alto. Al 9’ clamorosa palla-gol anche per il Taranto: Bifulco a pochi passi dalla porta avversaria calcia trovando l’opposizione di un avversario. Il Taranto ci prova di nuovo al 36’: il sinistro di Mazza da fuori area trova pronto alla respinta Vandelli. Al 44’ i padroni di casa sprecano la palla della partita: Dalmazzi calcia da ottima posizione ma Vannucchi compie il miracolo. Il match termina con il risultato di zero a zero. Il prossimo turno gli uomini di Capuano ospiteranno la Gelbison.

—

IL TABELLINO

Andria, Stadio “Degli Ulivi”

domenica 22 gennaio 2023, ore 17:30

Serie C/C 2022/23 – Giornata 23

FIDELIS ANDRIA-TARANTO 0-0

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Vandelli – Delvino, De Franco, Dalmazzi – Finizio, Paolini (12’ s.t. Djibril), Arrigoni, Candellori, Ciotti – Ekuban (12’ s.t. Ventola), Bolsius (41’ s.t. Orfei). A disp.: Savini, Mariani, Urso, Mercurio, Borg, Zenelaj, Pavone, Alba, Milillo, Tulli, Marino. All.: Bruno Trocini.

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Formiconi, Antonini, Manetta; Mastromonaco, Antonio Romano, Provenzano (7’ s.t. Chapi), Mazza, Ferrara (37’ s.t. Diaby) – Semprini (16’ s.t. Rossetti), Bifulco (37’ s.t. La Monica). A disp.: Loliva, Caputo, Canalicchio, Labriola. All.: Ezio Capuano.

ARBITRI: Kevin Bonacina di Bergamo (Cerilli–Franco; IV: Diop).

NOTE: Ammoniti: Ferrara (T), Antonini (T), Djibril (A), Dalmazzi (A), La Monica (T).

RISULTATI E CLASSIFICA