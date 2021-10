TARANTO – Saraniti e Petermann mettono la firma sul bel derby di Foggia

Allo Zaccheria, Foggia e Taranto danno vita ad un match bellissimo e ben giocato da entrambe le squadra. Gli ospiti vanno avanti con un penalty di Saraniti e sprecano, non trovando il raddoppio. Nel secondo tempo Petermann la pareggia.

LA CRONACA: La prima occasione pericolosa è rossoblù: al 15’ Saraniti riceve palla al centro dell’area, prova a piazzarla ma la sua conclusione viene respinta. Il Taranto gestisce bene le ripartenze e al 16’ trova l’occasione che sblocca il match: Saraniti si trova tutto solo dopo un passaggio di Giovinco, prova a saltare Alastra e viene atterrato. L’arbitro decreta la massima punizione ed ammonisce l’estremo difensore. Dal dischetto va l’ex Palermo che non sbaglia e porta avanti gli ionici. Il Foggia risponde al 21’: Curcio dalla sinistra scodella in area per Ferrante, che di testa manda di poco fuori. Il Taranto però cresce e davanti a sé ha tante praterie che potrebbe sfruttare. Dopo un gol annullato giustamente, per fuorigioco, gli ionici sfiorano il raddoppio. Al 32’ Santarpia prova a giro, l’estremo difensore respinge sui piedi di Giovinco, che si fa ribattere la conclusione ancora da Alastra. Il Foggia non trova molti spazi per rispondere ai rossoblu e di conseguenza prova le conclusioni da fuori: prima al 43’ con Curcio e successivamente al 46’ con Rizzo, entrambe terminano alte. La prima frazione finisce dopo tre di recupero con i rossoblù avanti di una marcatura.

Nel secondo tempo gli ionici arretrano e i dauni prendono in mano il pallino del gioco, senza però impensierire più di tanto Chiorra. Al 67’ però arriva il pareggio dei rossoneri: Curcio lavora una bella palla per Petermann, che non sbaglia e manda il risultato sull’uno a uno. Galvanizzati dal pareggio, gli uomini di Zeman vanno vicini al vantaggio: al 68’ Rocca si incunea in area e si presenta davanti a Chiorra, che è prodigioso nell’evitare la marcatura. Il Taranto risponde sfiorando la rete del nuovo vantaggio un minuto dopo: Saraniti tutto solo temporeggia prima di concludere, la sfera viene ribattuta da un miracoloso Gallo. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma non riescono ad incidere. All’85’ il colpo di testa di Ferrante finisce sull’esterno della rete. Sul capovolgimento di fronte, la bella conclusione di Marsili viene bloccata da Alastra. La gara termina con i rossoblù che si affacciano nella metà campo avversaria per tutto il recupero. Il match però termina senza nessun’altra emozione. Allo Zaccheria il derby termina in parità dopo cinque minuti di recupero. Il Taranto porta via un punto prezioso per la sua classifica, ma rimangono i rimpianti per non aver chiuso la partita nel primo tempo. Sabato prossimo allo Iacovone ci sarà il Potenza.

IL TABELLINO

Foggia, Stadio “Pino Zaccheria”

domenica 24 ottobre 2021, ore 14:30

Serie C/C 2021/22 – giornata 11

FOGGIA-TARANTO 1-1

RETI: 17’ rig. Saraniti (T), 67’ Petermann (F)

FOGGIA (4-3-3): Alastra – Garattoni, Sciacca, Di Pasquale (82’ Vigolo), Martino (33’ Di Jenno) – Gallo (75’ Garofalo), Petermann, Rocca – Merola (33’ Rizzo 82’ Girasole), Ferrante, Curcio. A disp.: Volpe, Merkaj, Maselli, Ballarini, Tuzzo. All.: Zdenek Zeman.

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra – Riccardi, Zullo, Granata (66’ Tomassini), Ferrara – Civilleri, Marsili – Mastromonaco (83’ Labriola), Giovinco (83’ Ghisleni), Santarpia (63’ De Maria) – Saraniti. A disp.: Loliva, Antonino, Falcone, Bellocq, Pacilli, Cannavaro. All.: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Mario Saia di Palermo (Severino-Terenzio; IV Arena).

NOTE: Ammoniti: Riccardi (T), Sciacca (F), Alastra (F), Civilleri (T), Giovinco (T), Rocca (F).

