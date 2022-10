TARANTO – Quinta sconfitta in sette gare, a Latina la decide Sannipoli

Il Taranto non riesce a tornare dalla trasferta di Latina con dei punti, nonostante l’inferiorità numerica dei neroazzurri per l’espulsione di Carletti. Ai laziali basta la rete di Sannipoli. Per i rossoblù è la quinta sconfitta in sette gare.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 15’ ed è di marca laziale: il colpo di testa di Carissoni termina sul fondo senza creare troppi pericoli. La partita è brutta e tanti sono i tempi morti che non permettono alle due squadre di esprimersi al meglio. Altra problematica è sicuramente il terreno di gioco che presenta molti avvallamenti. Al 40’ il Latina prova a farsi ancora pericoloso con un colpo di testa di Carletti, la frustrata è debole e finisce agevolmente tra le braccia di Vannucchi. La prima metà di partita termina a reti bianche e dopo due minuti di recupero.

In apertura di seconda frazione arriva l’episodio che sblocca il match: al 47′ Carletti viene espulso per aver colpito in volto Mastromonaco a gamba tesa. Due minuti più tardi, però, arriva il vantaggio dei neroazzurri: Mastromonaco è ancora fuori per ricorrere alle cure mediche ed il Latina approfitta della parità numerica per andare in gol con il colpo di testa di Sannipoli che beffa Russo. Il Taranto si spinge in avanti alla ricerca del pareggio: al 58’ De Maria crossa per Infantino, il colpo di testa dell’attaccante fa terminare la sfera di pochissimo fuori. Al 63’ Guida crossa per Infantino che in girata la mette fuori. I rossoblù provano a spingere e al 79′ vanno vicinissimi al pareggio: Infantino raccoglie la sfera dal centro dell’area ed in caduta prova a colpire di sinistro, la gioia del gol viene negata da un ottimo intervento di Cardinali. Il Taranto trova la rete del pareggio al 93′ con un colpo di testa di La Monica, ma il segnalinee alza la bandierina per fuorigioco. Termina così il match del Francioni con il Latina che riesce a strappare i tre punti e condanna il Taranto alla quinta sconfitta in sette partite. Allo Iacovone nel prossimo turno arriverà la Juve Stabia.

—

IL TABELLINO:

Latina, stadio “Domenico Francioni”

sabato 8 ottobre 2022, ore 17:30

Serie C/C 2022/23 – giornata 7

LATINA-TARANTO 1-0

RETI: 49′ Sannipoli

LATINA (3-5-2): Cardinali – De Santis, Giorgini, Esposito – Di Livio (62’ Bordin), Sannipoli, Amadio, Tessiore (81’ Riccardi), Carissoni – Carletti, Fabrizi (68’ Rosseti 81’ Margiotta). A disp.: Giannini, Tonti, Barberini, Di Mino, Celli. All.: Daniele Di Donato.

TARANTO (3-5-2): Vannucchi (46’ Russo) – Evangelisti (84’ La Monica), Antonini, Manetta – Ferrara (66’ Mazza), De Maria, Labriola, Romano (52’ Raicevic), Mastromonaco – Guida, Infantino. A disp.: Granata, Panattoni, Chapi, Vona. All. Ezio Capuano.

ARBITRI: Simone Taricone di Perugia (Galimberti-Toce; IV: Restaldo)

NOTE: Ammoniti: Fabrizi (L), Cardinali (L), De Maria (T). Espulso: Al 47’ Carletti (L) per aver colpito in volto e con i tacchetti un suo avversario.

RISULTATI E CLASSIFICA