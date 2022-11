TARANTO – Labriola non basta, da Picerno arriva un’altra sconfitta

Il Taranto esce sconfitto dal Curcio di Picerno per due a uno. Per i rossoblù si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella maturata allo Iacovone con il Giugliano. Di Labriola la rete del momentaneo pareggio ionico, poi Reginaldo e Esposito firmano la vittoria lucana.

LA CRONACA: Il Taranto parte bene ed al 3’ sfiora il gol: La Monica dalla destra la mette in mezzo per il sinistro di Guida che finisce di poco alto. Il Picerno risponde al 12’ con il destro di Golfo, Vannucchi respinge. Al 16’ arriva il vantaggio dei lucani: Reginaldo si accentra dalla destra e colpisce in diagonale trovando impreparata la difesa ospite. Al 33’ gli ospiti ci provano ancora con Guida, il suo destro però termina oltre la traversa. È il preludio al pareggio degli ionici: al 37’ Labriola serva Guida che prolunga a Mastromonaco, lo stesso imbuca per Labriola che con un preciso pallonetto supera Crespi per 1-1. Su questo risultato le due squadre vanno negli spogliatoi.

La prima azione degna di nota del secondo tempo arriva al 5’: il tentativo di Reginaldo viene parato da Vannucchi. Al 15’ il Picerno torna di nuovo in vantaggio: Novella dalla destra la mette al centro, Antonini devia di testa la sfera giunge ad Esposito che fredda Vannucchi con un preciso destro per il 2-1. Il Taranto ci prova ma il Picerno si difende con ordine senza creare pericoli. Nel finale gli ionici mettono qualche cross dalla trequarti in area, ma i padroni di casa respingono. Dopo il fischio finale viene espulso proprio Kouda per un fallo a palla lontana, finisce 2-1 per il Picerno. Domenica prossima, scontro diretto casalingo contro la Viterbese.

IL TABELLINO

Picerno, stadio “Donato Curcio”

domenica 6 novembre 2022, ore 14:30

Serie C/C 2022/23 – giornata 12

PICERNO-TARANTO 2-1

RETI: 16’ pt Reginaldo (P), 37’ pt Labriola (T), 15’ st Esposito (P)

PICERNO (4-2-3-1): Crespi – Novella, Garcia, Allegretto, Guerra – Dettori, De Ciancio – Golfo (18’ st De Cristofaro), Reginaldo (36’ st Kouda), Esposito (28’ st Ferrani) – Diop (1’ st Gerardi). A disp.: Albertazzi, Liurni, Santarcangelo, Pagliai, Montesano. All.: Longo.

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Evangelisti (21’ st Tommasini), Antonini, Manetta – Formiconi (21’ st Chapi), Mastromonaco, Labriola, Mazza, Ferrara – Guida, La Monica (21’ st Infantino). A disp.: Loliva, Caputo, Granata, Badij, Caldiero, Marini, Maiorino, Sakoa. All.: Capuano.

ARBITRI: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Pascali-Torresan; IV Gallo.

NOTE: Ammoniti: Dettori (P), Ferrara (T), Guerra (P), Novella (P), Crespi (P), Labriola (T), Reginaldo (P). Espulso: Al 49’ s.t. Kouda (P) per un fallo a palla lontana.

