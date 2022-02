TARANTO – S’interrompe la striscia positiva: rossoblù sconfitti dal Monterosi

Si interrompe a cinque la striscia di risultati utili consecutivi per il Taranto. I rossoblù escono sconfitti dal green del “Rocchi” di Viterbo, la vittoria va al Monterosi. La formazione di Laterza spreca troppo e va sotto di due reti, prima della seconda marcatura dei padroni di casa viene espulso anche Labriola. Inutile la rete di Saraniti arrivata al quinto di recupero.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 13′ ed è dei padroni di casa: il diagonale di Artistico, viene deviato in tuffo da Chiorra. Al 22’ c’è la risposta degli ionici: Marsili con una punizione pennella per il colpo di testa di Riccardi che finisce al lato. Un minuto più tardi i rossoblù colpiscono la traversa con una conclusione da fuori di Giovinco. Sono i padroni di casa però a passare in vantaggio: al 35’ sugli sviluppi di una punizione il diagonale di Franchini trova la difettosa respinta di Chiorra, Ekuban ribatte in rete di testa. Qui si chiudono le azioni pericolose della prima metà di gara. Al 46’ della ripresa il Taranto va vicinissimo al pari: Versienti per Saraniti, l’attaccante controlla di destro e con il mancino impegna Alia che miracolosamente manda in corner. Al 60’ reagisce il Monterosi: sugli sviluppi di calcio di punizione svetta di testa Mbende, Chiorra risponde presente e la mette in angolo. I laziali vanno vicini al raddoppio qualche minuto dopo: il colpo di testa Ekuban trova sulla propria strada l’intervento prodigioso dell’estremo difensore rossoblù. La partita non offre occasioni da rete con i padroni di casa che si chiudono bene. Dopo l’espulsione di Labriola, arrivata per doppia ammonizione all’88’, Versienti atterra in area Mbende un minuto dopo. L’arbitro decreta la massima punizione trasformata da Costantino. Il Taranto segna al 95′ con un colpo di testa di Saraniti dopo un bel cross di Ferrara, Al “Rocchi” termina due a uno in favore del Monterosi. Sabato il Taranto ospiterà allo Iacovone la Virtus Francavilla.

IL TABELLINO

Viterbo, Stadio “Enrico Rocchi”

domenica 06 febbraio 2022, ore 17:30

Serie C/C 2021/22 – giornata 25

MONTEROSI-TARANTO 2-1

RETI: 35′ Ekuban (M), 90+1′ rig. Costantino (M), 90+5′ Saraniti (T)

MONTEROSI (3-5-2): Alia – Borri, Mbende, Rocchi – Verde (94′ Piroli), Adamo, Franchini, Parlati, Cancellieri – Ekuban (79′ Errico), Artistico (71′ Costantino). A disp.: Daga, Milani, Tartaglia, Tonetto, Basile, D’Antonio, Buglio, Caon. All.: Leonardo Menichini.

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra – Versienti, Riccardi, Benassai, De Maria (77′ Ferrara) – Cannavaro (62′ Labriola), Marsili – Manneh (62′ Pacilli), Giovinco (77′ Barone), Falcone (62′ Santarpia) – Saraniti. A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Zullo, Turi, Guastamacchia, Mastromonaco. All.: Giuseppe Laterza.

NOTE: Ammoniti: Rocchi (M), De Maria (T), Franchini (M), Costantino (M), Saraniti (T). Espulso: Labriola (T), all’ 88′ per doppia ammonizione

ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno (Regattieri-Voytyuk; IV Moretti)

RISULTATI E CLASSIFICA