TARANTO – Il derby con il Bari lo vince il pubblico

Davanti a circa 11.000 spettatori, il derby di Puglia finisce a reti bianche. Taranto e Bari non si fanno male, lo spettacolo è il pubblico sugli spalti che accoglie il derby dopo 29 anni di attesa. Da segnalare un’espulsione ingenua di Pacilli arrivata nei minuti di recupero.

LA CRONACA: Il Bari parte con il piglio giusto: al 13’ il diagonale di Ricci viene deviato in angolo da Antonino. Al 19′ il tiro di Maita termina abbondantemente a lato. Il Taranto si difende con ordine e prova a ripartire, ma non accade più nulla fino al duplice fischio.

La prima azione degna di nota del secondo tempo, dopo un ricco valzer di cambi, arriva al 31′: Botta ci prova da fuori, sfera di poco a lato. Risponde il Taranto tre minuti dopo con un tiro di Marsili, la sfera termina sempre fuori. Da segnalare nei minuti finali l’espulsione di Pacilli tra i rossoblù. Il calciatore ha colpito Botta da dietro e per il direttore di gara è rosso diretto. La contesa termina a reti bianche dopo cinque minuti di recupero e senza nessuna emozione. Il Taranto concluderà il suo campionato domenica prossima a Picerno, per poi programmare la sua prossima stagione in Serie C.

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

sabato 16 aprile 2022, ore 17.30

Serie C/C 2021/22 – giornata 37

TARANTO-BARI 0-0

TARANTO (4-2-3-1): Antonino – Riccardi, Zullo (28’ s.t. Benassai), Granata, De Maria – Marsili, Labriola (32’ s.t. Cannavaro) – Mastromonaco (25’ s.t. Manneh), Giovinco (25’ s.t. Pacilli), Falcone (25’ s.t. Santarpia) – Saraniti. A disp.: Loliva, Chiorra, Tomassini, Ferrara, Turi, Visconti. All. Giuseppe Laterza.

BARI (4-3-1-2): Polverino – Belli, Di Cesare, Gigliotti, Ricci (13’ s.t. Mazzotta) – Maita, Maiello, Mallamo (22’ s.t. D’Errico) – Galano (13’ s.t. Botta) – Antenucci (36’ s.t. Citro), Simeri (1’ s.t. Paponi). A disp.: Plitko, Celiento, Bianco, Cheddira, Misuraca. All. Michele Mignani.

ARBITRO: Gabriele Calzavara di Varese (Caso-Pellino; IV Todaro).

NOTE: Ammoniti: Labriola (T), Marsili (T), Ricci (B), Zullo (T), D’Errico (B). Espulso al 49′ s.t. Pacilli (T, per un fallo da dietro).

