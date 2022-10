TARANTO – Due traverse fermano l’Audace, a Cerignola arriva il primo punto fuori casa

Il Taranto ottiene il suo primo punto lontano dallo “Iacovone“. Al “Monterisi” tra i rossoblù ed il Cerignola finisce zero a zero. Gli ofantini colpiscono due traverse e i rossoblù strappano un pareggio importante viste anche le tante assenze per mister Capuano.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 13′ ed è di marca dauna: dopo un cross arrivato dalla sinistra, Chapi la devia involontariamente verso la sua porta e la sfera timbra la traversa. Gran parte del primo tempo coincide con una lunga fase di studio. Si fa vedere però ancora la compagine ofantina al 37′: Ruggiero ha molto spazio per caricare il destro e la sua conclusione da fuori si spegne di poco sul fondo. La prima frazione termina a reti bianche e dopo due minuti di recupero.

Il Taranto si fa vedere in apertura di seconda frazione al 58′ con un tiro di Guida che finisce abbondantemente alto. Occasione pericolosa anche per gli ofantini: al 64′ Sainz Maza dalla sinistra mette in mezzo per l’accorrente Russo che a botta sicura colpisce l’esterno della rete. Al 70′ il Cerignola va vicinissimo al vantaggio: D’Andrea si prepara la conclusione con il destro, la sfera però per sua sfortuna si stampa ancora sulla traversa. I padroni di casa crescono e si fanno pericolosi un minuto più tardi: Malcore, servito da D’Ausilio, si fa respingere la conclusione da Vannucchi in uscita. Il duello tra l’attaccante gialloblù e l’estremo difensore ospite si ripete all’80’ con stesso esito. Il Taranto si rivede all’85’. Mastramonaco crossa in mezzo per Raicevic, l’attaccante non riesce a trovare la giusta zampata per battere a rete. La contesa si chiude senza reti e dopo quattro minuti di recupero. Il Taranto ottiene il suo primo pareggio ed il suo primo punto lontano dallo Iacovone. In riva allo Ionio il prossimo turno arriverà il Potenza.

IL TABELLINO

Cerignola, stadio “Domenico Monterisi”

martedì 18 ottobre 2022, ore 21

Serie C/C 2022/23 – giornata 9

CERIGNOLA-TARANTO 0-0

CERIGNOLA (3-5-2): Saracco – Blondett, Capomaggio, Ligi – Russo, Langella (73′ Achik), Sainz Maza (79′ Neglia), Ruggiero (73′ Tascone), D’Ausilio – D’Andrea, Malcore. A disp.: Fares, Trezza, Olivera, Bianco, Allegrini, Inguscio, Botta, Farucci, Basile, Vitali. All.: Michele Pazienza.

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Evangelisti (54′ Vona), Antonini, Manetta – Mastromonaco, Chapi (46′ Raicevic), Mazza, Romano, Ferrara (86′ Formiconi) – Guida, La Monica (79′ Panattoni). A disp.: Loliva, Martorel, Infantino, Granata, Maiorino. All.: Ezio Capuano.

ARBITRI: Marco Monaldi di Macerata (Bahri-Zanellati; IV Vogliacco).

NOTE: Ammoniti: Blondett (C), Sainz Maza (C), Mastromonaco (T), Vannucchi (T), D’Ausilio (C), Guida (T).

