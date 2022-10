TARANTO – La beffa dell’ex: Nicolas Rizzo consegna i tre punti al Giugliano a tempo scaduto

Il Taranto perde in casa: un gol dell’ex Nicolas Rizzo consegna i tre punti al Giugliano, a tempo quasi scaduto.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 20′ ed è di marca rossoblù: Labriola prova il tiro a giro, conclusione debole. Al 34′ si vedono gli ospiti: Ciro Poziello su azione d’angolo conclude di destro, Formiconi respinge provvidenzialmente quasi sulla linea. Il primo tempo è tutto qui, tanti i falli che rendono poco fluide le manovre di gioco. La prima frazione si conclude a reti bianche.

Al 53′ si vedono i campani, il diagonale di Piovaccari si spegne sul fondo. La partita non offre altri spunti degni di nota fino al 90’ quando arriva il gol che gela i tifosi rossoblù: Nocciolini effettua un lungo lancio per Rizzo che controlla la sfera, penetra in area e fredda Vannucchi con un preciso diagonale mancino per la rete che decide la gara.

Prossimo impegno: Picerno-Taranto.

IL TABELLINO:

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

domenica 30 ottobre 2022, ore 14:30

Serie C/C 2022/23 – giornata 11

TARANTO-GIUGLIANO 0-1

RETE: 90’ Rizzo

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Formiconi, Antonini, Evangelisti – Ferrara, Diaby (52′ Mazza), Labriola (63′ La Monica), Romano, Mastromonaco – Guida, Infantino. A disp.: Loliva, Martorel, Caputo, Granata, Maiorino, Chapi, Vona. All.: Ezio Capuano.

GIUGLIANO (3-5-2): Sassi – Scanagatta, Zullo, C. Poziello – Gladestony, Rondinella (70’ Ghisolfi), Ceparano (63′ Felippe), Gomez (70’ D’Alessio), R. Poziello (70’ Rizzo) – Piovaccari (79’ Nocciolini), Salvemini. A disp.: Viscovo, Belardo, Berman, Aruta, De Lucia, De Francesco. All.: Raffaele Di Napoli.

ARBITRI: Luca Angelucci di Foligno (Micalizzi-Zezza; IV Pacella)

NOTE: Ammoniti: Diaby (T), R. Poziello (G), Gomez (G), Rondinella (G), Labriola (T), Gladestony (G).

