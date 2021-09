TARANTO – La beffa arriva sui titoli coda: Piovaccari a giro, tre punti alla Paganese

La gara tra Paganese e Taranto termina due a uno in favore dei campani. Dopo la rete di Firenze, pareggia Saraniti, ma al 95′ Piovaccari, con un preciso tiro a giro, consegna i tre punti agli azzurrostellati e gli uomini di Laterza recriminano.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota è di marca paganese: al 12’ il colpo di testa di Diop è centrale, para agevolmente Chiorra. Il Taranto risponde al 14’ con botta da fuori di Marsili, Baiocco mette in angolo. I rossoblù si fanno pericolosi ancora al 16’: Benassai colpisce con la nuca dopo un angolo, manda però alto da pochi passi. I campani sfiorano il vantaggio: al 20’ Firenze colpisce la traversa con un calcio di punizione. Gli ionici vanno vicini alla rete con un destro a giro di Giovinco, che sorvola la traversa di pochissimo al 29’. La Paganese va ad un passo dalla marcatura del vantaggio al 36’: Cretella sfrutta una ripartenza e al limite dell’area colpisce con un forte destro che si stampa sulla traversa, Zanini sulla ribattuta manda sull’esterno della rete. La rete del vantaggio dei padroni di casa arriva al 45’: Firenze raccoglie una palla scodellata in area e batte Chiorra in uscita. Il Taranto reagisce subito al 47’: Marsili lancia Saraniti, il suo diagonale al volo finisce sull’esterno della rete. La prima frazione termina con i campani in vantaggio di una rete e dopo tre minuti di recupero.

In avvio di secondo tempo la Paganese si fa pericolosa con una botta di Cretella al 51’, che si spegne sull’esterno della rete. Il Taranto trova il pareggio al 55’: Saraniti raccoglie una seconda palla in area e con un destro preciso batte Baiocco. La partita vive una fase di stallo, senza nessuna occasione degna di nota. All’84’ Giovinco tira al volo dalla distanza, la sfera non si abbassa a sufficienza. Il Taranto sfiora la marcatura del vantaggio all’88’: Giovinco alza per Marsili, botta al volo e risponde presente Baiocco. Quando il tutto sembrava avviarsi verso il pareggio, arriva la doccia fredda per i rossoblù: al 95’ Piovaccari con un tiro a giro consegna i tre punti alla Paganese. Nemmeno il tempo di ricominciare, l’arbitro decreta la fine del match. Gli ionici recriminano per aver buttato via un punto agli ultimi secondi della gara, domenica prossima allo Iacovone arriva il Latina.

IL TABELLINO:

Pagani, Stadio “Marcello Torre”

domenica 19 settembre 2021, ore 14:30

Serie C/C 2021/22 – giornata 4

PAGANESE-TARANTO 2-1

RETI: 45’ Firenze (P), 55’ Saraniti (T), 95’ Piovaccari (P)

PAGANESE (3-5-2): Baiocco – Scanagatta, Murolo, Schiavi – Firenze (88’ Zito), Zanini, Tissone (83’ Volpicelli), Cretella, Manarelli – Diop (65’ Piovaccari), Castaldo. A disp.: Caruso, Sbampato, Vitiello, Perlingieri, Pica, Schiavino, Giadagni, Iannone, Del Regno. All.: Gianluca Grassadonia.

TARANTO (4-3-3): Chiorra – Riccardi, Zullo (75’ Tomassini), Benassai, Ferrara – Marsili, Labriola (46’ Italeng), Bellocq (68’ Diaby 78’ Cannavaro) – Santarpia, Saraniti (69’ Civilleri), Giovino. A disp.: Loliva, Antonino, Pacilli, Granata, Ghisleni, De Maria. All.: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Emanuele Feliciani di Teramo (Ciancaglini-Bonomo; IV Fantozzi).

NOTE: Ammoniti: Riccardi (T), Ferrara (T), Italeng (T), Benassai (T), Schiavi (P), Piovaccari (P).

(foto: lo stadio di Pagani, ©telenuova.tv)