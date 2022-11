TARANTO – L’Avellino cala il poker, per i rossoblù arriva la nona sconfitta stagionale

Il Taranto cade ancora in trasferta e lo fa malamente sul terreno dell’Avellino. I biancoverdi si impongono sulla squadra di Ezio Capuano con il risultato di quattro a zero. La doppietta di Trotta su rigore e le marcature di Cesarini e Murano condannano i rossoblù.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 4’ ed è di marca biancoverde: Matera dal limite calcia e Vannucchi blocca. Il Taranto risponde al 10’ con la punizione di Labriola che termina oltre la traversa. Dopo una lunga fase di studio, al 31’ arriva l’episodio che sblocca il match: la punizione di Tito sbatte sul braccio di La Monica in barriera, l’arbitro decreta il penalty: dal dischetto Trotta spiazza Vannucchi per il vantaggio irpino. Gli ionici reagiscono al 35’: Mastromonaco dalla destra la mette in mezzo per il colpo di testa di Diaby che sorvola il montante. Al 40’ Maisto tira in diagonale e Vannucchi risponde presente. La prima frazione termina con il risultato di uno a zero.

In apertura di seconda frazione il Taranto sfiora il gol: all’8’ Guida tira e trova la deviazione di Manetta che da buona posizione devia tra le braccia di Pane. Al 12’ i padroni di casa sfiorano il raddoppio: Russo dalla destra crossa per il colpo di testa di Gambale, la sfera termina alta. Al 22’ arriva un altro episodio che taglia le gambe agli ionici: Evangelisti commette fallo in area su Russo e l’arbitro assegna un altro penalty: dagli undici metri Trotta spiazza ancora Vannucchi. Al 35’ gli irpini calano il tris: Moretti batte un corner per il colpo di testa di Casarini che deposita ancora in rete. Al terzo minuto di recupero Murano cala il poker con una conclusione dalla distanza che si insacca sotto la traversa per il 4-0 finale. L’arbitro decreta così la fine della contesa.

Il Taranto mercoledì sarà impegnato nella difficile gara con il Crotone allo Iacovone.

—

IL TABELLINO

Avellino, stadio “Partenio Lombardi”

domenica 27 novembre 2022, ore 14:30

Serie C/C 2022/23 – giornata 15

AVELLINO-TARANTO 4-0

RETI: 32’ p.t. rig., 24’ s.t. rig. Trotta, 35’ s.t. Casarini, 48’ s.t. Murano

AVELLINO (4-3-3): Pane – Rizzo (30’ s.t. Illanes), Moretti, Auriletto, Tito (42’ s.t. Zanandrea) – Maisto (39’ s.t. Garetto), Matera, Casarini – Trotta (30’ s.t. Kanoute), Gambale, Russo (39’ s.t. Murano). A disp.: Forte, Franco, Ceccarelli, Guadagni. All. Massimo Rastelli.

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Evangelisti, Antonini, Manetta(39’ s.t Granata) – Ferrara, Diaby (30’ s.t. Mazza), Labriola (39’ s.t. Chapi Romano), A. Romano (14’ s.t. Tommasini), Mastromonaco – Guida, La Monica. A disp.: Loliva, Caputo, Maiorino, Sakoa, Formiconi, Vona, Marini. All. Ezio Capuano.

ARBITRI: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone (Toce-Consonni; IV Mastrodomenico).

NOTE: Ammoniti: Diaby (T), Antonini (T), Romano (T), La Monica (T), Rizzo (A), Matera (A). Espulso: al 25’ s.t. Capuano (all. T) per proteste.

RISULTATI E CLASSIFICA