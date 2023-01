TARANTO – Allo ‘Iacovone’ con la Turris è pari a reti bianche

Tra Taranto e Turris finisce zero a zero. Non bastano due espulsioni a sbloccare il match dello Iacovone. I rossoblù ottengono il loro secondo pareggio interno consecutivo. Col punto odierno, gli uomini di Capuano salgono a quota 28 in classifica.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 4′ ed è di marca rossoblù: Romano dalla destra la mette al centro per l’accorrente Provenzano che da buona posizione spara alto. Il Taranto insiste e si fa pericoloso di nuovo al 15′: Romano serve ancora all’indietro, sulla sfera ci va Ferrara che manda alto. Al 32′ gli ionici vanno vicinissimi alla rete: Tommasini si libera bene in area e colpisce ma Perina è bravo a chiudere lo specchio. La prima frazione di gioco termina con il risultato di zero a zero.

La Turris si fa vedere al 48′ con una conclusione da fuori di Ercolano, messa poi in angolo da Vannucchi. Al 67′ arriva l’episodio che potrebbe far cambiare le sorti del match: Tommasini viene espulso per doppia ammonizione e lascia in 10 i rossoblù. La Turris non ne approfitta e Frascatore commette un’ingenuità al 76′: il difensore corallino colpisce Manetta in volto e rimedia il cartellino rosso. Si ristabilisce così la parità numerica. Il Taranto prova a vincerla: al 94′ il colpo di testa di La Monica termina alto. Dopo sette minuti di recupero la gara termina con il risultato di zero a zero. Settimana prossima i rossoblù saranno ospiti della Fidelis Andria.

—

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

domenica 15 gennaio 2023, ore 17:30

Serie C/C 2022/23 – giornata 23

TARANTO-TURRIS 0-0

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Evangelisti (54′ Mazza), Antonini, Formiconi – Mastromonaco, Provenzano (55′ Manetta), Labriola, Romano (74′ Semprini), Ferrara (90′ La Monica) – Rossetti (55′ Bifulco), Tommasini. A disp.: Loliva, Diaby, Chapi, Canalicchio. All.: Ezio Capuano.

TURRIS (4-3-3): Perina – Boccia, Di Nunzio (72′ Miceli), Frascatore, Contessa – Haoudi (77′ Manzi), Taugourdeau (54′ Maldonado), Acquadro – Vitiello (71′ Gallo), Longo, Ercolano. A disp.: Donini, Fasolino, Zampa, Invernizzi, Finardi, Stampete. All.: Gaetano Fontana.

ARBITRI: Simone Gallipò di Firenze (Valente-Bianchini. IV: Di Cicco).

NOTE: Ammoniti: Evangelisti (TA), Tommasini (TA), Boccia (TU), Miceli (TU). Espulsi: al 67′ Tommasini (TA), per doppia ammonizione, al 76′ Frascatore (TU) per aver colpito in volto un avversario a gioco fermo.

RISULTATI E CLASSIFICA