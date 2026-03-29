LIVE! SERIE C/C – Risultati 34ª giornata, classifica e prossimo turno
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PROSSIMO TURNO
GIORNATA 35
sab. 04/04 h 14.30: Cosenza-Foggia, Monopoli-Trapani, Siracusa-Atalanta U23; h 20.45: Cavese-Casertana;
lun. 06/04 h 12.30: Giugliano-Crotone, Sorrento-Altamura; h 14.30: A. Cerignola-Latina, Casarano-Potenza, Catania-Picerno, Salernitana-Benevento
(in collaborazione con calciowebpuglia.it)