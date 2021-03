SERIE C/C – Virtus Francavilla all’esame Foggia: tutti in campo per il 31° turno. Il programma

Dopo l’anticipo di ieri tra Vibonese e Monopoli, terminato 0-0, si completa oggi la trentunesima giornata del girone C di Serie C. Il grosso del programma si giocherà alle ore 15, tra cui il derby tra Virtus Francavilla e Foggia che sarà diretto dal signor Delrio di Reggio Emilia. C’è tanto bisogno di muovere la classifica in casa Virtus, dopo la serie negativa delle ultime otto giornate, nelle quali sono arrivate solamente tre punti che hanno fatto crollare la squadra al confine della zona pericolosa. I biancazzurri non vincono dal 3 febbraio, e, in casa, dal 30 gennaio (3-1 alla Turris). Di contro avranno l’undici di Marco Marchionni che è in piena corsa per una buona posizione playoff e viene da due vittorie di fila contro Turris e Cavese che hanno spazzato un po’ via i pessimi risultati di febbraio (quattro punti in sei partite).

Questo il programma della 12esima giornata di ritorno:

(ieri) Vibonese-Monopoli 0-0

mer. ore 14

Turris-Catania: Marco Monaldi di Macerata (biffi-Conti; Feliciani)

—

mer. ore 15

Bari-Casertana: Andrea Bordin di Bassano del Grappa (Pascali-Cavallina; Frascaro)

Bisceglie-Paganese: Eduart Pashuku di Albano Laziale (Pompei Poentini-Giorgi; Calzavara)

Virtus Francavilla-Foggia: Michele Delrio di Reggio Emilia (Franco-Allocco; Vergaro)

Viterbese-Juve Stabia: Valerio Crezzini di Siena (Feraboli-Tomasello Andulajevic; Madonia)

—

mer. ore 17.30

Cavese-Catanzaro: Adalberto Fiero di Pistoia (Ceolin–Collavo; Ancora)

Teramo-Ternana: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Pappagallo-Dell’Olio; Perri)

—

mer. ore 20.30

Avellino-Potenza: Valerio Maranesi di Ciampino (Salama-Valente; Ubaldi)

–

CLASSIFICA: Ternana 66 – Avellino 57 – Bari 52 – Catanzaro 48 – Catania, Juve Stabia e Foggia 43 – Teramo 42 – Palermo 39 – Casertana 37 – Viterbese e Monopoli 34 – Virtus Francavilla e Turris 31 – Potenza e Vibonese 28 – Bisceglie e Paganese 24 – Cavese 16.