SERIE C/C – Taranto, c’è il Latina. Monopoli in visita alla Virtus Francavilla: il programma della 5ª giornata

La quinta giornata di campionato del girone C di Serie C, si presenta con una classifica equilibrata e con ancora tanti interrogativi, classico di ogni inizio di stagione. Le prime in classifica sono due, Bari e Monopoli. I galletti sono reduci da tre vittorie consecutive e cercano il poker contro la Paganese che, però, arriva da due vittorie, dopo l’avvento di Grassadonia in panchina. I biancoverdi invece saranno ospiti della Virtus Francavilla, vogliosa di riscatto dopo il passo falso di Messina. I peloritani andranno in terra lucana per sfidare il Picerno, squadra che nel passato turno ha sbancato il difficile campo della Turris. I corallini viaggeranno in Calabria, ospitati dalla Vibonese. I rossoblù in questo inizio di stagione hanno collezionato solo due punti e hanno bisogno di far risultato.

Il Taranto dopo la sconfitta di Pagani, vuole riprendere la sua marcia, tenterà di farlo in casa con il Latina. I neroazzurri la scorsa domenica hanno pareggiato con il Foggia di Zeman. I satanelli allo Zaccheria se la giocheranno con la Juve Stabia, reduce da tre pareggi ed una vittoria. Avellino e Palermo sono al momento le due grandi lontane dalle prime posizioni in classifica. I biancoverdi affronteranno tra le mura amiche il Potenza che in questo avvio di stagione ha raccolto solo tre punti, frutto di tre pareggi. I rosanero sfideranno fuori casa il Monterosi, fermo a due punti e in fondo al raggruppamento. Gli stessi punti ha l’Andria, i federiciani andranno a Campobasso alla ricerca della loro prima vittoria in campionato. Chiude il turno il posticipo del lunedì tra Catanzaro e Catania. Sei punti per i giallorossi solo tre per i siculi.

Il programma e le designazioni della quinta giornata di campionato:

dom h 14:30

Avellino-Potenza: Claudio Panettella di Gallarate (Fraggetta-Spina; IV Zamagni)

Picerno-Messina: Luca De Angeli di Milano (Conti-Moroni; IV Manzo)

Bari-Paganese: Claudio Petrella di Viterbo (Cortese-Micalizzi; IV Zambetti)

Foggia-Juve Stabia: Francesco Luciani di Roma 1 (Cerilli-Vettorel; IV Scatena)

Campobasso-Andria: Enrico Maggio di Lodi (Torresan-Croce; IV Esposito)

Monterosi-Palermo: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Bocca-Camilli; IV Nigro)

Taranto-Latina: Sajmir Kumara di Verona (Ravera-Regattieri; IV Ramondino)

Vibonese-Turris: Matteo Centi di Terni (Centrone-Cleopazzo; IV Allegretta)

Virtus Francavilla-Monopoli: Matteo Gualtieri di Asti (Poentini-Cravotta; IV Zanetti)

lun 21:00

Catanzaro-Catania: Alessandro Di Graci di Como (Miniutti-Caso; IV Russo)

–

CLASSIFICA: Bari e Monopoli 10 – Taranto e Paganese 7 – Catanzaro, Juve Stabia, Virtus Francavilla 6 – Foggia, Messina, Campobasso, Latina, Palermo, Picerno 5 – Turris, Avellino 4 – Potenza, Catania 3 – F. Andria, Vibonese, Monterosi 2.