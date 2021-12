SERIE C/C – Sipario sull’andata col big-match Palermo-Bari: il programma della 19ª

Il girone d’andata si chiude con la diciannovesima giornata. Tutte le squadre scenderanno in campo alle ore 14:30 di domenica. La capolista Bari, dopo il derby conquistato con il Taranto, andrà a far visita al Palermo. Se dovesse arrivare una vittoria per i biancorossi significherebbe mettere una seria ipoteca sulla promozione finale. I siciliani non sono della stessa opinione e dopo aver perso il derby con il Catania, vogliono riavvicinarsi alla vetta. La compagine etnea sarà alla prese con un’altra sfida tutta siciliana, quella con il Messina. I giallorossi arrivano da un periodo nero, dove a farne le spese è stato anche il tecnico Capuano. Moro e compagni invece continuano a viaggiare spediti verso una tranquilla salvezza.

Altro match dagli antichi sapori e importante in chiave play off è quello tra Avellino e Foggia. I ragazzi di Braglia in questo campionato hanno perso solo una volta, mentre quelli di Zeman sono reduci dalla vittoria ottenuta contro la Virtus Francavilla. I messapici ospiteranno alla “NuovArredo Arena” la Juve Stabia. I campani nello scorso turno si sono imposti di forza, con il risultato di tre a zero, sul Potenza. I lucani chiuderanno il girone d’andata tra le mura amiche con il Campobasso, in questa sfida entrambe si giocano punti fondamentali per la salvezza. Il diciannovesimo turno è quello dei derby, oltre a quello già citato ci saranno: Catanzaro-Vibonese, Fidelis Andria-Monopoli, Latina-Monterosi e Paganese–Turris. Tra Catanzaro e Vibonese non dovrebbe esserci storia, ma il fanalino di coda ha già dimostrato di poter fermare alcune grandi.

La sfida tutta pugliese invece vedrà di fronte due compagini che stanno disputano due differenti campionati. La Fidelis arriva da due sconfitte consecutive, mentre i biancoverdi da un punto conquistato in due gare. Il derby laziale avrà come protagoniste due squadre che lottano per la salvezza e che vorrebbero arrivare al giro di boa fuori dalla zona calda. La Paganese di Grassadonia ospiterà la sorprendente Turris al momento in seconda posizione. Al “Marcello Torre” è molto complicato portar via punti, ma i corallini per ambire a quella posizione devono fare necessariamente risultato. Il Taranto, dopo la sconfitta con il Bari, vuol chiudere al meglio il suo buon girone d’andata, mettendo in cascina quanti più punti possibili per raggiungere quanto prima la salvezza. Stesso discorso per il Picerno che si presenta allo “Iacovone” con tre vittorie consecutive.

Il programma e le designazioni della diciannovesima giornata di campionato:

dom h 14:30

ACR Messina-Catania: Matteo Gualtieri di Asti (Terenzio-Ceolin; IV Fontani)

Avellino-Foggia: Federico Longo di Paola (De Angelis-Valente; IV Madonia)

Catanzaro-Vibonese: Fabio Birrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Camilli-Trasciatti; IV Mirabella)

Fidelis Andria-Monopoli: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Tinello-Pellino; IV Di Marco)

Latina-Monterosi Tuscia: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Lenza-Pintaudi; IV Vogliacco)

Paganese-Turris: Michele Di Cairano di Ariano Irpinio (Pressato-Spina; IV Canci)

Palermo-Bari: Daniele Perenzoni (Cataldo-Salvaglio; IV Delrio)

Potenza-Campobasso: Michele Giordano di Novara (Festa-Fine; IV Luongo)

Taranto-AZ Picerno: Andrea Bordin di Bassano del Grappa (Pedone- Martinelli; IV Taricone)

Virtus Francavilla-Juve Stabia: Tommaso Zamagni di Cesena (Micalizzi-Poma; IV Pacella)



CLASSIFICA: Bari 40 – Turris e Palermo 32 – Monopoli, Avellino e Catanzaro 31 – Foggia (-4) e Virtus Francavilla 27 – AZ Picerno 26 – Juve Stabia 25 – Taranto 24 – Catania (-2) 23 – Latina 21 – Paganese 20 – Monterosi 19- Campobasso 18 – Potenza e Fidelis Andria 15 – Vibonese e ACR Messina 13