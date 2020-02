SERIE C/C – Mercoledì di campionato con la 28ª giornata, per la Virtus Francavilla trasferta calabrese: programma e arbitri

Infrasettimanale di Serie C con la ventottesima giornata di campionato, nona del girone di ritorno che prenderà il via alle ore 15 e si snoderà durante tutta la giornata sino ai posticipi delle ore 20.45. La Virtus Francavilla scenderà in campo alle ore 16.30 in trasferta contro la Vibonese, compagine – come quella biancazzurra – reduce da due vittorie consecutive e distante solo due punti dalla squadra di mister Bruno Trocini. Dirige Carrione di Castellamare.

Il programma della 28esima e le designazioni arbitrali:

h 15

Sicula Leonzio-Casertana: Daniele Paterna di Teramo (Dell’Olio-De Chirico)

Avellino-Paganese: Paolo Bitonti di Bologna (Massara-Terenzio)

AZ Picerno-Catania: Valerio Maranesi di Ciampino (Carrelli-Pompei Poentini)

h 16.30

Vibonese-Virtus Francavilla: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Valletta-Donato)

h 18.30

Teramo-Potenza: Marco Ricci di Firenze (Di Maio-Centrone)

Bisceglie-Viterbese: Francesco Cosso di Reggio calabria (Bonomo-Giorgi)

Cavese-Rende: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Laudato-Politi)

h 20.45

Monopoli-Rieti: Gabriele Scatena di Avezzano (Collu-Piazzini)

Ternana-Bari: Alberto Santoro di Messina (Mariottini-Meocci)

Catanzaro-Reggina: Matteo Marcenaro di Genova (Cataldo-Ceccon)

–

CLASSIFICA: Reggina 63 – Bari 55 – Monopoli 51 – Ternana e Potenza 49 – Catanzaro 42 – Teramo 40 – Catania 38 – Virtus Francavilla 37 – Vibonese e Viterbese 35 – cavese, Paganese e Avellino 34 – Casertana 31 – AZ Picerno 29 – Sicula Leonzio 22 – Bisceglie 19 – Rende 17 – Rieti 12.