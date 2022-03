SERIE C/C – Giudice sportivo, ammenda per il Foggia. Taranto, sale il numero dei contagiati al Covid

Cresce ancora il numero di positivi ial Covid n casa Taranto. Secondo l’ultimo bollettino diramato dallo società poche ore fa, sono 24 in totale i positivi. A questo punto, con ogni probabilità, salterà anche la trasferta di Catania in programma domenica.

Queste, intanto, le decisioni del Giudice sportivo dopo la 33esima giornata di campionato:

CALCIATORI – Due giornate per Dramane Konate (Paganese); una giornata per Danilo Gaeta (Fidelis Andria), Nicolo Gigli (Potenza), Daniele Mignanelli (Avellino), Luca Moro (Catania), Sergio Bubas (Fidelis Andria), Andrea Risolo (Fidelis Andria).

AMMENDE – 2.000 euro per la Paganese (per avere alcuni dei suoi calciatori danneggiato la relativa porta d’ingresso e non avere assicurato la presenza di un delegato ai rapporti con la tifoseria) e per il Foggia (per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere quattro petardi di elevata potenza); 1.000 euro per il Palermo (per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere un petardo di elevata potenza).