SERIE C/C – Si chiude il 2021: il Giudice sportivo della 19ª e il programma della 1ª di ritorno

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della diciannovesima giornata del Girone C di Serie C.



CALCIATORI – Una giornata per Emanuele Terranova (Bari), Federico Vazquez (Catanzaro), Nicolas Bubas (Fidelis Andria), Davide Bove (Avellino), Francesco Forte (Avellino), Kevin Biondi (Catania), Pasquale Fazio (Catanzaro), Marco Caldore (Juve Stabia), Nicolò Fazzi (ACR Messina), Manuel Ricci (Potenza), Antonio Sepe (Potenza).

AMMENDE – 1500 euro all’Avellino (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere sul terreno di gioco petardi di notevole potenza), alla Paganese (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere otto petardi), al Taranto (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere tre petardi, per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine e per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche); 1000 euro alla Turris (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere undici petardi); 500 euro al Catanzaro (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato dal settore occupato dagli stessi all’interno del recinto di gioco un fumogeno), al Foggia (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere sul terreno di gioco un petardo di notevole potenza), al Monopoli (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere un petardo di elevata intensità)

L’anno si chiude con la ventesima giornata di campionato, la prima di ritorno. La capolista Bari, dopo il buon pareggio ottenuto sul terreno dell’inseguitrice Palermo, sfiderà un Potenza sempre più in crisi. I galletti vivono un ottimo momento e vorrebbero chiudere il 2021 nel migliore dei modi, mentre i lucani affrontano un periodo complicato, culminato con la contestazione dei tifosi che ha visto coinvolto anche il presidente Caiata. La prima pugliese a scendere in campo sarà il Foggia che allo “Zaccheria” ospiterà il Monterosi. I dauni arrivano dal pareggio di Avellino e per ottenere punti preziosi in chiave playoff hanno necessità di superare i laziali, al momento in difficoltà ed in zona playout.

La Fidelis Andria, dopo la sconfitta subita nel derby con il Monopoli, sarà ospite della Juve Stabia. I campani sono assettati di riscatto, visto il sonoro 3-0 rimediato domenica contro la Virtus Francavilla. Gli uomini di Taurino invece saranno impegnati nella difficile gara con il Catanzaro. I brindisini cercano il sorpasso proprio sui calabresi, distanti al momento solo due punti. Il Taranto dopo la bella vittoria ottenuta con il Picerno, sarà ospite della Turris. Gli ionici vogliono sfatare il tabù trasferta dove la vittoria manca da Campobasso e nelle ultime quattro uscite fuori casa sono arrivate solo sconfitte. Anche il Monopoli giocherà fuori dalle mura amiche. I biancoverdi voleranno in Sicilia ospiti del Catania. Proprio queste ore si decide definitivamente il futuro della società etnea, vista l’udienza prefallimentare terminata.

Il programma e le designazioni della ventesima giornata di campionato:

mer h 14:30



ACR Messina-Paganese: Luigi Carella di Bari (Massimino-Bahri; IV Bozzetto)

AZ Picerno-Vibonese: Roberto Lovison di Padova (Santarossa-Landoni; IV Recchia)

Foggia-Monterosi: Luca Cherchi di Carbonia (Biffi-Lipari; IV Eremitaggio)

mer h 15:30

Campobasso-Avellino: Alessandro Di Graci di Como (Lattanzi-Maninetti; IV Di Marco)

mer h 18:00

Latina-Palermo: Niccolò Marini di Trieste (Testi-Basile; IV Cascone)

mer h 21:00

Juve Stabia-Fidelis Andria: Matteo Centi di Terni (Tempestilli-De Nardi; IV Diop)



Turris-Taranto: Federico Fontana di Siena (Galimberti-Conti; IV Feliciani)

Virtus Francavilla-Catanzaro: Michele Delrio di Reggio Emilia (Cesarano-Cipolletta; IV Zucchetti)

Bari-Potenza: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Piedipalumbo-Carrelli; IV Pascarella)

Catania-Monopoli: Giuseppe Collu di Cagliari (Miniutti-Lencioni; IV Emmanuele)

LA CLASSIFICA: Bari 41 – Monopoli 34 – Turris e Palermo 33 – Catanzaro e Avellino 32 – Virtus Francavilla 30 – Foggia (-4) 28 – Taranto 27 – AZ Picerno 26 – Juve Stabia 25 – Catania 24 – Latina 22 – Campobasso e Paganese 21 – Monterosi 20 – Potenza e Fidelis Andria 15 – Vibonese e ACR Messina 14.