SERIE C/C – Derby tra Bari e Monopoli, Virtus Francavilla e Taranto. Il programma della 7ª giornata

La settima giornata di campionato per il girone C di Serie C coincide con un turno spezzettato. Si partirà alle ore 14:30 di domenica e si continuerà alle 15.30 di martedì pomeriggio. Ad aprire le danze quindi ci penseranno Vibonese e Potenza. Ambedue le squadre sono in netta difficoltà e cercano ancora la loro prima vittoria stagionale e, soprattutto, necessitano di punti per non sprofondare pericolosamente in classifica.

La capolista, Bari invece, dopo aver espugnato Messina, torna al San Nicola. I galletti ospiteranno la rivelazione di questo campionato, il Monopoli, attualmente in seconda posizione, dietro ai biancorossi solo di un punto. L’altro big match di giornata è quello sicuramente che andrà in scena alla Nuovarredo Arena tra Virtus Francavilla e Taranto, la terza contro la quarta in classifica. Entrambe le formazioni arrivano da un buon periodo e sperano di continuare la loro marcia, sebbene le due compagini lottino per obiettivi differenti. Il Foggia, dopo aver rifilato uno 0-3 secco all’Andria, sfiderà tra le mura amiche il Messina, reduce dalla sconfitta contro il Bari. Il Campobasso, dopo il passo falso con il Palermo, dovrà vedersela contro l’ostica Paganese. Mentre proprio i rosanero saranno protagonisti del monday-night di Castellammare di Stabia, dove si fronteggeranno le vespe contro i siciliani. Il Monterosi, dopo tre pareggi consecutivi, cerca la sua prima gioia da tre punti, sulla sua strada in questo turno ci sarà l’Avellino. I lupi arrivano anche loro da un pareggio, quello di giovedì scorso contro il Catanzaro. I calabresi chiuderanno il turno nel match di martedì contro la Fidelis Andria di Panarelli, tecnico a rischio se dovesse arrivare una sconfitta. Anche Picerno e Catania sono state sconfitte nella sesta giornata ed ora giocheranno contro per tornare a conquistare i tre punti. L’ultima gara del turno è Turris-Latina: i corallini sono reduci da due vittorie consecutive, mentre i neroazzurri da due sconfitte.

Il programma e le designazioni della settima giornata:

dom h 14:30

VIBONESE – POTENZA: Mario Saia di Palermo (Lazzaroni-Fratello; IV Moretti)

dom h 17:30

BARI – MONOPOLI: Federico Longo di Paola (Fraggetta-Spina; IV Moriconi)

FOGGIA – MESSINA: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Cavallina-Tinello; IV Pascarella)

CAMPOBASSO – PAGANESE: Giuseppe Collu di Cagliari (Politi-Belsanti; IV Zucchetti)

MONTEROSI TUSCIA – AVELLINO: Adalberto Fiero di Pistoia (Cleopazzo-De Nardi; IV Calzavara)

TURRIS – LATINA: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (Pompei Poentini-Dell’Orco; IV Caldera)

VIRTUS FRANCAVILLA – TARANTO: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (Vitali-Biffi; IV Andreano)

lun h 15:00

AZ PICERNO – CATANIA: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Porcheddu-Lipari; IV Totaro)

lun h 21:00

JUVE STABIA – PALERMO: Luigi Carella di Bari (Ricciardi-Pedone; IV Maccarini)

mar h 15:30

CATANZARO-FIDELIS ANDRIA: da stabilire

—

CLASSIFICA: Bari 14 – Monopoli 13 – Virtus Francavilla 12 – Taranto e Paganese 11 – Turris e Juve Stabia 10 – Foggia e Palermo 9 – Catanzaro, Avellino, Picerno 8 – Messina, Latina, Campobasso, F. Andria 5 – Catania, Monterosi 4 – Potenza 3 – Vibonese 2.