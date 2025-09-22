CASARANO – Tris alla Cavese, arriva la terza vittoria consecutiva. Di Bari: “Più vinciamo, più abbiamo fame”

Terza vittoria consecutiva per il Casarano che domina la Cavese con le reti di Malcore, Zanaboni e D’Alena.

Di Bari conferma la formazione provata in settimana: Maiello regista, incaricato di dare ritmo e verticalizzare verso Chiricò, Di Dio, Cajazzo e Millico. In attacco Malcore, autore degli assist decisivi a Picerno, cerca il gol davanti ai propri tifosi. La Cavese di Prosperi si schiera guardinga: Piana faro della difesa, Barone a centrocampo per alzare il ritmo, Guida e Orlando a pungere.

Subito emozioni: al 2’ Cajazzo sfiora il vantaggio, all’8’ Millico calcia fuori, poi è Orlando a impegnare Chiorra su punizione. Al 13’ il match si sblocca: Chiricò intercetta un errore ospite e serve Malcore, che scatta in area e batte Boffelli per l’1-0. La Cavese reagisce ma Maiello domina in mezzo, dettando tempi e coperture. Alla mezzora Chiorra salva su Guida, prima dell’intervallo Malcore sfiora il bis su assist di Di Dio. Uno a zero al riposo.

Nella ripresa la Cavese prova a ripartire con coraggio, ma il Casarano sornione agisce in contropiede con Millico e Cajazzo, sostenuti dagli inserimenti di Celiento e Di Dio. Di Bari inserisce forze fresche: dentro Pinto, Perez e Zanaboni per Cajazzo, Millico e Malcore. La mossa paga. Al 32’ Chiricò inventa l’azione del raddoppio smarcando Zanaboni: controllo e freddezza per il primo gol in maglia rossoazzurra. L’arbitro, su richiesta ospite, controlla al monitor e convalida. Il “Capozza” esplode e spinge la squadra verso il tris. Al 44’ cala il sipario: D’Alena, appena entrato, raccoglie un delizioso assist di Perez e firma il 3-0. Tripudio sugli spalti e in panchina, con il presidente Filograna a festeggiare insieme alla squadra sotto la Curva.

Al termine, un raggiante Di Bari esalta il gruppo: «È una vittoria del collettivo, sotto un caldo incredibile. Quando chi entra segna significa che la squadra è coesa. Dedico il successo a questi ragazzi, allenarli è un piacere. Abbiamo imparato in fretta la Serie C: Chiricò, Millico, Malcore si sacrificano, significa che hanno capito cosa chiedo. Più vinciamo, più aumenta la fame».

Il Casarano sale così a 10 punti in classifica, agganciando le prime della classe e continuando a sognare. Sono cinque le lunghezze di distanza dalla Salernitana capolista. La prossima sfida è a Sorrento, mercoledì pomeriggio, ma intanto al “Capozza” è festa grande per un successo che profuma di maturità e ambizione.

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 21.09.2025, ore 15

Serie C/C 2025/26, giornata 5

CASARANO-CAVESE 3-0

RETI: 13′ pt Malcore, 32′ st Zanaboni, 44′ st D’Alena

CASARANO (3-4-3): Chiorra; Gyamfi, Lulic (30′ st Guastamacchia), Celiento; Cajazzo (24′ st Pinto), Maiello, Logoluso, Di Dio; Chiricò (43′ st D’Alena), Malcore (24′ st Zanaboni), Millico. All. Di Bari.

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti (30′ st Cionek), Piana, Loreto; Amerighi, Barone (13′ st Suplja), Munari, Diarrassouba; Orlando (37′ st D’Incoronato), Ubaldi (13′ st Sorrentino); Guida (30′ st Fusco). All. Prosperi.

ARBITRO: Dini di Città di Castello.

RISULTATI E CLASSIFICA