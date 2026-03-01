CASARANO – Le Serpi mordono il Foggia: rimonta da applausi e tre punti d’oro allo “Zaccheria”

Storica impresa del Casarano, che per la prima volta nella sua storia espugna il “Pino Zaccheria” di Foggia, ribaltando un match che sembrava stregato. Nonostante una pioggia di occasioni sprecate, i rossoazzurri di Vito Di Bari hanno mostrato carattere e qualità, ammutolendo lo stadio rossonero in pieno recupero.

Il Foggia, in maglia rosa, passa in vantaggio al 29′ grazie a un’incornata di D’Amico su cross di Liguori. Il Casarano, pur dominando il possesso palla, pecca inizialmente di egoismo e precisione, ma trova il meritato pareggio proprio allo scadere della prima frazione (47′) con Versienti, lesto a finalizzare un’azione corale avviata da Logoluso.

Nella ripresa, il monologo salentino continua: Grandolfo fallisce da due passi e Cerbone si vede negare il sorpasso dalla traversa e da un super Perucchini. Il finale sembra scivolare verso un pari beffardo per quanto prodotto dalle “serpi”, ma al 92′ Chiricò estrae dal cilindro una magia che taglia in due la difesa foggiana: Cajazzo intuisce il suggerimento, anticipa il portiere e firma il sorpasso definitivo.

Come riportato dal Nuovo Quotidiano di Puglia, il tecnico Vito Di Bari esprime tutta la sua soddisfazione per un successo che profuma di storia: «È stata una partita perfetta. Bisogna essere onesti: il Foggia ha fatto un bel gol con D’Amico e non era facile reagire, ma questa squadra ha un’identità chiara e alla fine il coraggio viene premiato. Affrontavamo un attacco importantissimo per la categoria, ci tenevamo tanto».

L’allenatore barese guarda poi alla classifica, con un Casarano che ha ormai messo in cassaforte la permanenza: «Abbiamo aggiunto un mattoncino fondamentale per la salvezza, che resta il nostro primo obiettivo. Mancano nove partite e abbiamo 39 punti; dopo aver fatto bene contro grandi piazze come Catania, Benevento e Salernitana, vincere a Foggia conferma che stiamo costruendo qualcosa di buono».

IL TABELLINO

Foggia, stadio “P. Zaccheria”

sabato 28.02.2026, ore 17.30

Serie C/C 2025/26, giornata 29

FOGGIA-CASARANO 1-2

RETI: 29′ pt D’Amico (F), 47′ pt Versienti (C), 47′ st Cajazzo (C)

FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Staver, Brosco, Rizzo, Giron (43′ st Dimarco); Liguori (18′ st Valietti), Garofalo, Pazienza O. (18′ st Menegazzo); Castorri, Tommasini (43′ st Nocerino), D’Amico (32′ st Bevilacqua). All. Pazienza M.

CASARANO (3-4-3): Bacchin; Gyamfi, Bachini, Mercadante; Celiento, Logoluso, Ferrara, Versienti (34′ st Gega); Chiricò, Grandolfo (34′ st Santarcangelo), Cerbone (31′ st Cajazzo). All. Di Bari.

ARBITRO: Gemelli di Messina.

