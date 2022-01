SERIE B – Vicenza, al Via del Mare con i giocatori contati: altre positività al Covid dai test di ieri

Non ci sono buone notizie in casa Vicenza, che, giovedì sera, sarà di scena al Via del Mare per affrontare il Lecce. Il club veneto, con una nota diffusa poche ore fa, ha comunicato che, dai test molecolari effettuati ieri, sono emerse altre tre positività (un calciatore e due componenti dello staff) al Covid. Domani, mercoledì 12, saranno effettuati nuovi tamponi molecolari per “fare la conta” dei calciatori disponibili per la trasferta salentina, attualmente 19. Domenica scorsa erano emerse altre nove positività (otto calciatori e un membro dello staff).

Intanto, la società continua a muoversi in entrata. Dopo gli arrivi dell’attaccante Teodorczyk, in prestito dall’Udinese, e del centrocampista Boli, in prestito dal Lens, è ufficiale l’ingaggio dell’attaccante Alessio Da Cruz, in prestito dal Parma.