SERIE B – Via allo sprint finale. Lecce, il Cittadella è una bestia nera: programma e designazioni della 35ª

Allacciare le cinture, si parte per la volata finale. Domani alle ore 14 su tutti i campi in contemporanea, si giocherà la quartultima giornata di Serie B, che, nel, giro di dieci giorni, emetterà i suoi primi verdetti.

È ormai solo corsa contro il tempo per l’Empoli che, in caso di sconfitta della Salernitana e di contemporanea vittoria contro l’Ascoli, potrebbe festeggiare già domani pomeriggio il ritorno in massima serie. Molto più intricata, come noto, la situazione secondo posto. Il Lecce ospiterà quel Cittadella che non è mai riuscito a battere nei precedenti cinque confronti diretti. Una vera e propria bestia nera dei giallorossi. La formazione padovana veleggia al sesto posto della classifica ed è a caccia di punti per migliorare il suo posizionamento in vista dei playoff, che dovrebbero essere quasi acquisiti. Non vive un gran momento di forma la formazione allenata da mister Roberto Venturato: nelle ultime 12 partite, ne ha vinte solo tre. Nell’ultimo turno, prima della sosta, ha battuto in casa il Chievo, dopo aver raccolto solamente tre pareggi nelle precedenti cinque uscite. Fuori casa, il Cittadella ha vinto cinque partite, ma mai contro avversari di livello (Cremonese, Pisa, Reggina, Reggiana, Pordenone). Di contro, c’è un Lecce che a Vicenza ha ritrovato i tre punti, cancellando la sfortunata prova interna con la Spal. Potrebbe essere arruolato capitan Marco Mancosu, assente per i postumi dell’operazione all’appendice da oltre un mese. E sarà una preziosissima pedina nello scacchiere di Eugenio Corini, che, forse, dovrà rinunciare a Stefano Pettinari come partner di Massimo Coda in prima linea.

Nei due precedenti giocati a Lecce, i salentini hanno rimediato una sonora scoppola (1-5 nel marzo 2010) e un pari (1-1, due stagioni fa, reti di Mancosu e Strizzolo). All’andata finì 2-2 con reti di Ogunseye, doppietta di Coda, e Tavernelli.

Arbitrerà Serra di Torino, col quale il Lecce, di contro, ha una tradizione favorevole (cinque vittorie e due pareggi – dati wlecce.it).

L’attenzione del Lecce e dei tifosi giallorossi sarà, contemporaneamente, anche all’Arechi di Salerno, dove, la squadra di casa, priva del suo allenatore Fabrizio Castori, fermato dal Covid, si giocherà il tutto per tutto col Monza di Cristian Brocchi, alle prese con la grana Casinò di Lugano (QUI). Proprio il Monza, poi, ospiterà il Lecce martedì all’U-Power Stadium. Ma questa è un’altra storia.

Il programma e le designazioni della 35esima giornata:

sab. ore 14

Ascoli-Empoli: Simone Sozza di Seregno (Rossi M.-Miele; Maggioni)

Brescia-Spal: Luca Massimi di Termoli (Di Gioia-Della Croce; Gariglio)

Cosenza-Pescara: Livio Marinelli di Tivoli (Lanotte-Moro; Rutella)

Cremonese-Reggina: Antonio Giua di Olbia (Pagliardini-Annaloro; Zufferli)

Frosinone-Pisa: Francesco Meraviglia di Pistoia (Cipressa-Nuzzi; Camplone)

Lecce-Cittadella: Marco Serra di Torino (Sechi-Yoshikawa; Marini)

Reggiana-Pordenone: Fabio Maresca di Napoli (Caliari-Grossi; ghersini)

Salernitana-Monza: Eugenio Abbattista di Molfetta (Mondin-Dei Giudici; Paterna)

V. Entella-LR Vicenza: Lorenzo Illuzzi di Molfetta (Saccenti-Scatragli; Bitonti)

Venezia-Chievo: Marco Guida di Torre Annunziata (Lombardo-Trinchieri; Amabile)

–

CLASSIFICA: Empoli 67 – Lecce 61 – Salernitana 60 – Monza 55 – Venezia 53 – Cittadella e Spal 50 – Chievo 49 – Reggina 47 – Brescia e Pisa 44 – Cremonese 43 – Pordenone e Vicenza 41 – Frosinone 40 – Ascoli 37 – Cosenza 32 – Reggiana 31 – Pescara 29 – V. Entella 23.

(foto: ©Coribello-SalentoSport)