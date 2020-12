SERIE B – Venezia, Zanetti: “Non verremo a Lecce a fare una gara d’attesa. Anzi…”

Non scenderà al “Via del Mare” per fare una gara attendista il Venezia di mister Paolo Zanetti. Queste le parole del tecnico arancioneroverde pronunciate alla vigilia della gara col Lecce.

“Siamo una squadra offensiva, che attacca molto e cerca costantemente la via della rete, ma è anche vero che manteniamo sempre un certo equilibrio lavorando in maniera costante sulle transizioni e le marcature preventive. Il Lecce, oltre ad essere una squadra propositiva con una identità ben precisa ed è molto bravo nelle ripartenze e in settimana abbiamo lavorato molto su come poterli limitare sotto questo aspetto, anche perchè non andremo in Puglia per fare una gara di attesa ed anzi, cercheremo di giocare alla nostra maniera, come cerchiamo di fare sempre. Partite come quella di domani (oggi, ndr) saranno un bel banco di prova per la nostra fase difensiva, ma lo sarà anche per la nostra fase offensiva, perchè affronteremo una difesa molto attrezzata. Veniamo da una vittoria non facile, ottenuta non solo con la qualità ma anche con il carattere; per due volte consecutive la squadra è andata in svantaggio ed ha recuperato segno che questa squadra sa reagire alle difficoltà. Saper recuperare il risultato quando si va in svantaggio è importante, in un campionato come quello di Serie B bisogna essere pronti ad affrontare ogni tipo di difficoltà e lavoriamo tanto sotto questo punto di vista”.