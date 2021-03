SERIE B – Venezia, Zanetti non la manda giù: “Alla pari col Lecce costruito per andare in A. E che, se non ci va, ha fallito”

Momento sfortunato per il Venezia che, dopo il ko interno col Brescia e il pari ad Ascoli (arrivato dopo aver prodotto tantissime occasioni da gol), si deve inchinare anche al Lecce.

Nel post-gara, mister Paolo Zanetti ha analizzato la prova dei suoi, affermando di aver giocato alla pari contro una squadra che, se non va in Serie A, può considerare la sua stagione un fallimento. Cosa, a dir la verità, mai sostenuta dai vertici di via Costadura, che hanno sempre parlato di un progetto triennale per ritornare nella massima serie.

Queste le parole del tecnico dei lagunari: “Il Lecce è una squadra costruita per vincere il campionato e oggi (ieri, ndr) abbiamo fatto una grandissima prestazione contro una squadra in formissima. Se avessimo vinto, non avremmo rubato nulla. Gli episodi fanno la differenza, ma noi usciamo a testa altissima. Contro queste grandi squadre, quando recuperi due volte devi cercare di fare il sorpasso e chiudere. Ma se regaliamo due gol al Lecce, diventa difficile pareggiare e anche vincere. Meritavamo qualcosa in più del pari. Noi siamo questi, meravigliosi, giochiamo bene ma siamo ingenui e questa gara è la realtà dei fatti. Il risultato fa parte del gap che c’è tra noi e loro, non tecnico ma di esperienza e di abitudine a giocare questo tipo di gare. Dobbiamo essere orgogliosi di sentire voi parlare di partita tra due grandi squadre. Ce la siamo giocata alla pari contro una squadra costruita per andare in Serie A e che, se non ci va, ha fallito. Dobbiamo fare esperienza di tali errori, il nostro campionato non finisce oggi. Perdere col Lecce ci può stare ma non ci sta per quanto abbiamo fatto vedere sul campo. Loro sono venuti qui con grande rispetto e li abbiamo costretti a giocare in ripartenza. Il cinismo del Lecce ha fatto la differenza. Abbiamo messo alle corde per buona parte della gara una squadra in formissima”.

(foto: P. Zanetti, ©SalentoSport/Coribello)