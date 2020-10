SERIE B – Tabellino tutto salentino in Cosenza-Cittadella, comanda una coppia: la classifica marcatori dopo la 3ª

Tutino e Diaw guidano la classifica dei bomber dopo 270 minuti di campionato. In Cosenza-Cittadella, botta e risposta salentino: per i veneti in gol Marco Rosafio, ex Lecce, per i calabresi pareggio del gallipolino Mirko Carretta