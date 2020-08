SERIE B – Spezia, un piede e mezzo in A: quasi definito il quadro delle partecipanti al torneo 2020/21

Un gol di Gyasi a metà primo tempo ha messo il sigillo su gara 1 di finale playoff di Serie B per lo Spezia, corsara al “Benito Stirpe” di Frosinone. Giovedì 20 alle 21.15 la gara di ritorno in terra ligure. Servirà un’altra impresa, dopo quella di Pordenone, alla squadra di Alessandro Nesta, per strappare il ticket per il ritorno in Serie A. Dal canto suo, lo Spezia di Vincenzo Italiano potrà contare sulla miglior posizione in classifica al termine della regular season (terzi i liguri, ottavi i ciociari) che, come si è già visto, pesa molto in caso di parità nel doppio confronto.

Nello spareggio salvezza di venerdì sera, il Pescara, imponendosi ai calci di rigore, ha costretto il Perugia alla retrocessione in Serie C. La gara di ritorno si era chiusa sul 2-1 per il Perugia (Pucciarelli/Pe, Kouan/Pg, Melchiorri/Pg) stesso risultato dell’andata a favore, però, degli adriatici.

Ormai quasi definito, quindi, il quadro delle partecipanti al prossimo campionato cadetto: