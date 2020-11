SERIE B – Salernitana-Reggiana resta sub iudice: le sanzioni disciplinari dopo la sesta giornata

Nessuna decisione, al momento, è stata presa dal Giudice sportivo sul caso Salernitana-Reggiana, gara non disputata per via della mancata presentazione in campo del club emiliano, falcidiato dal Covid. La Reggiana aveva già speso il “jolly” per chiedere il rinvio nella precedente partita contro il Cittadella. Il caso sarà approfondito dal Giudice sportivo. In teoria, la decisione che dovrebbe scattare in automatico dovrebbe essere la sconfitta a tavolino per i granata emiliani, senza l’addebito di un punto di penalizzazione. Ma, al momento, questa scelta sembra essere stata rimandata.

Dopo le partite della sesta giornata di Serie B, il Giudice sportivo ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari.

CALCIATORI – Tre giornate di squalifica per Lucas Castro (Spal, per aver colpito con uno schiaffo al volto un avversario); una giornata per Ales Mateju (Brescia), Jeremy Menez (Reggina), Eros Pisano (Pisa). Ammonizione e ammende di 1.500 euro per simulazione per Cosimo Chiricò (Ascoli), Edoardo Masciangelo (Pescara), Tomi Petrovic (Entella).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Una giornata per Davide Bisoli (Cremonese) e Cristiano Scalabrelli (Spal).

DIRIGENTI – Una giornata di squalifica per Roberto Gemmi (Pisa).