SERIE B – Diciotto le reti nel 14° turno pro-Salernitana, Monza, Cittadella e Spal: la classifica dei marcatori

Prova per certi versi incoraggiante, dopo il nulla cosmico col Pisa, ma risultato simile. Il Lecce esce sconfitto anche da Ferrara contro una Spal solida e pericolosa in entrambi i tempi. Per i giallorossi, guidati ancora da Salvatore Lanna in panchina, la vetta dista ora sette punti dopo lo 0-0 interno dell’Empoli contro la Reggiana….