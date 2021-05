SERIE B – Lecce: e allora, playoff! Ma il terzo posto è quasi un miraggio: l’analisi della 37ª giornata

Giornata molto prolifica la numero 37 del torneo di Serie B. I giochi per la promozione diretta sembrano, ormai, fatti. Insieme all’Empoli, prenderà l’ascensore principale la Salernitana, che, col Pescara già retrocesso, lunedì prossimo, potrà solo suicidarsi per evitare di non portare a casa i tre punti. Ma, si sa, il calcio è bello anche per la sua imprevedibilità e Roma-Lecce dell’86 è sempre in agguato.

Per la corsa playoff, il Lecce è matematicamente almeno quarto, quindi, in semifinale. Ciò significa che scenderà in campo lunedì 17 (andata) e giovedì 20 (ritorno). Sarebbe molto importante arrivare terzi, non tanto per il fattore campo, assente, ma, soprattutto, per poter avere il vantaggio del ranking in caso di parità dopo le partite di andata e ritorno. Arrivare terzi, per i giallorossi, non sarà affatto semplice: dovranno vincere a Empoli e sperare che il Brescia batta il Monza a domicilio. Le rondinelle sono a caccia di punti entrare nella griglia playoff. Ci sono solo due posti per tre squadre: Chievo, Spal, Brescia, appaiate a pari punti. In caso di arrivo a pari punti col Monza (ossia: Empoli-Lecce 2, Monza-Brescia X), passerebbero come terzi i brianzoli.

Ad ogni modo, gli spareggi salvezza, per i giallorossi, si preannunciano per niente abbordabili. Bisognerà capire se Corini riuscirà a resettare le menti dei calciatori e a riaccendere, in loro, il fuoco agonistico che hanno dimostrato, in campo, sino a prima della partita con la Spal. Quattro punti portati a casa in quattro partite sono medie da zona retrocessione. Il giudizio, pertanto, lo danno i numeri, che non si sbagliano mai.

In classifica marcatori, Coda conserva un vantaggio di due gol a 90 minuti dalla fine e lunedì prossimo, a Empoli, potrebbe anche rifiatare in quanto diffidato e a rischio squalifica. Mancuso è in agguato; al terzo posto arriva, di prepotenza, Florian Ayè, ieri tripletta al Pisa. Stepinski sale a quota nove e ritrova il gol dopo quasi due mesi. Il polacco sembra avere un conto aperto con la Reggina, avendoci già segnato nella gara d’andata.

La classifica marcatori aggiornata dopo la 37ª

22 RETI: Coda M. (Lecce);

20 RETI: Mancuso L. (Empoli);

15 RETI: Ayè F. (Brescia);

14 RETI: Forte F. (Venezia);

13 RETI: Marconi M. (Pisa);

12 RETI: Tutino G. (Salernitana), Bajic R. (Ascoli);

11 RETI: Meggiorini R. (LR Vicenza), Valoti M. (Spal), Diaw D. (10 Pordenone, 1 Monza), Ciofani D. (Cremonese);

10 RETI: La Mantia A. (Empoli);

9 RETI: Aramu M. (Venezia), Ciurria P. (Pordenone), Stepinski M. (Lecce);

8 RETI: Mancosu M. (Lecce), Gargiulo M. (Cittadella), Frattesi D. (Monza), Novakovich A. (Frosinone), Sabiri A. (Ascoli);

7 RETI: Paloschi A. (Spal), Mazzocchi S. (Reggiana), Gliozzi E. (Cosenza), Strizzolo L. (Cremonese), Garritano L. (Chievo), Proia F. (Cittadella), Donnarumma A. (Brescia);

6 RETI: Gytkjaer C. (Monza), Folorunsho M. (Reggina), Vido L. (Pisa), Musiolik S. (Pordenone), Gucher R. (Pisa), Dany Mota (Monza), Matos R. (Empoli), Dionisi F. (Ascoli), Jagiello F. (Brescia), Bjarnason B. (Brescia), Mancosu Mat. (V. Entella), Montalto A. (Reggina);

5 RETI: 24 calciatori (Rodriguez P.)

4 RETI: 17 calciatori (Pettinari S.);

TRE RETI: 32 calciatori (Maggio C., Majer Z., Henderson L.);

DUE RETI: 63 calciatori (Falco F.);

UNA RETE: 108 calciatori (Adjapong C., Dermaku K., Calderoni M., Tachtsidis P., Paganini L., Björkengren J., Meccariello B.)

(foto: A. Meccariello e Coda si ostacolano a vicenda a due passi da Nicolas, ©Coribello-SalentoSport)