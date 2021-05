SERIE B – Il calendario, gli accoppiamenti e gli orari dei playoff: si parte giovedì 13

Chiusasi la stagione regolare di Serie B, ecco il calendario della post-season, che prevederà esclusivamente i playoff, visto che i playout non si giocheranno per la retrocessione diretta in Serie C del Cosenza, che farà compagnia a Virtus Entella, Reggiana e Pescara.

Il turno preliminare prenderà il via giovedì 13 maggio. Due settimane dopo, giovedì 27, si avrà il terzo nome che accompagnerà, in massima serie, Empoli e Salernitana.

Il calendario:

Turno preliminare (gara “secca”)

Giovedì 13 maggio 2021 – ore 18.00: Cittadella-Brescia

Giovedì 13 maggio 2021 – ore 21.00 Venezia-Chievo

Semifinali (andata)

Lunedì 17 maggio 2021 – ore 18.30: Cittadella/Brescia vs Monza

Lunedì 17 maggio 2021 – ore 20.45: Venezia/Chievo vs Lecce

Semifinali (ritorno)

Giovedì 20 maggio 2021 – ore 18.30: Lecce vs Venezia/Chievo

Giovedì 20 maggio 2021 – ore 20.45: Monza vs Cittadella/Brescia

Finali

Domenica 23 maggio 2021 – ore 21.15 (andata)

Giovedì 27 maggio 2021- ore 21.30 (ritorno)*

* Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.