SERIE B – Brescia caos: salta Inzaghi, Cellino punta tutto su Corini

Sulla strada del Lecce verso la Serie A ci sarà anche un volto noto ai tifosi giallorossi. Eugenio Corini è il nuovo allenatore del Brescia, dopo l’esonero di Filippo Inzaghi. Sarà il tecnico di Bagnolo Mella a condurre le rondinelle nelle ultime giornate di campionato, rilevando una squadra che, comunque, è quinta assoluta con 54 punti, a meno 4 dal secondo posto e a meno 5 dal primo.

Per Corini si tratta di un ritorno a Brescia. L’ex allenatore del Lecce, nella stagione 2018-19, guidò la Leonessa alla vittoria del campionato di Serie B, proprio davanti al Lecce di Fabio Liverani. Nella successiva stagione di Serie A, fu poi esonerato dopo dieci giornate, per poi venire richiamato dopo l’esonero di Fabio Grosso, per poi venire di nuovo esonerato.

(foto: E. Corini, archivio Coribello/SalentoSport)