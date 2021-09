SERIE B – In archivio la 5ª giornata, Pisa da solo al comando. Classifica marcatori, che serata per Lapadula!

Al termine della quinta giornata di Serie B c’è una sola squadra al comando della classifica – e ancora a punteggio pieno -. Si tratta del Pisa di Luca D’Angelo che, martedì, si è imposto anche sul Monza e ha allungato la striscia di vittorie, mantenendo tre punti sull’Ascoli, ora secondo, quattro sul Brescia e cinque sul Benevento.

A proposito di Benevento: ingresso in campo da ricordare per l’ex Lecce Gianluca Lapadula, in grado di confezionare una splendida tripletta in poco più di mezzora. Il Lecce, con il successo di Crotone, approfitta dello stop del Parma per sorpassarlo, portandosi a ridosso della zona playoff, distante ancora un punto.

Non cambia il vertice della classifica marcatori, sempre capeggiata da Corazza (Alessandria) e Mulattieri (messo in sicurezza dalla coppia Tuia-Lucioni a Crotone); entrano in classifica Francesco Di Mariano e Gabriel Strefezza (due e una rete).

La classifica marcatori dopo la terza giornata:

5 RETI: Corazza S. (Alessandria), Mulattieri S. (Crotone);

4 RETI: Lucca L. (Pisa);

3 RETI: Galabinov A. (Reggina), Colombo L. (Spal), Dionisi F. (Ascoli), Gori G. (Cosenza), Okwonkwo O. (Cittadella), Moreo S. (Brescia), Lapadula G. (Benevento);

DUE RETI: Bajic R. (Brescia), Baldini E. (Cittadella), Saric D. (Ascoli), Van de Looi T. (Brescia), Buonaiuto C. (Cremonese), Man D. (Parma), Jagiello F. (Brescia), Insigne R. (Benevento), Coda M. (lecce), Mihaila V. (Parma), Rosi A. (perugia), Vido L. (Cremonese), Leris M. (Brescia), Sibilli G. (Pisa), Viviani F. (Spal), Proia F. (LR Vicenza), Dany Mota (Monza), Di Mariano F. (Lecce);

UNA RETE: Tuia A., Strefezza G. (Lecce) e altri 67 giocatori.

(foto: G. Lapadula, archivio)