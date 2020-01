SERIE A – Una squadra esperta ed un super Kulusevski per continuare a sognare l’Europa: il Parma di D’Aversa

Dopo aver inaugurato il nuovo anno, rimediando la terza sconfitta consecutiva contro l’Udinese, il Lecce questa sarà di scena al Tardini di Parma, per il più classico di Monday Night, che chiuderà il girone d’andata.

La squadra allenata da mister Roberto D’Aversa nonostante il pesante tonfo esterno contro l’Atalanta della scorsa settimana, in questa prima parte di campionato ha dimostrato una buona continuità, tanto da arrivare a ridosso della zona Europa, che, complice anche la sconfitta rimediata dal Cagliari col Milan, nella peggiore delle ipotesi sarà distante solo quattro lunghezze.

In estate, il direttore sportivo del Parma, il salentino Daniele Faggiano, ha costruito una squadra dall’ottimo tasso d’esperienza nel massimo campionato, puntando poi sui giovani Karamoh e Kulusevski, con quest’ultimo che oggi si sta rivelando un vero e proprio valore aggiunto per il team emiliano, come dimostra anche l’importante investimento fatto dalla Juventus per assicurarsi le sue prestazioni, mentre l’esterno francese ex Inter non è ancora riuscito a dimostrare tutto il suo vero valore. Le certezze, sono invece rappresentate dall’esperienza di elementi come Kucka, Bruno Alves, Darmian e soprattutto Gervinho, che, nell’ultima stagione e mezzo, sembra essere ritornato quella freccia imprendibile ammirata nei primi anni di Roma.

In avanti, oltre all’esterno ivoriano e al giovane Kulusevski, la società ha deciso di puntare forte su Roberto Inglese e Andreas Cornelius, con il secondo arrivato in Emilia come bomber di scorta, ma che ad oggi sta riuscendo a sopperire la scarsa incisività del primo. A tutto ciò va anche sommato l’arrivo del centrocampista ex Spal Jasmin Kurtic, primo rinforzo del mercato invernale dei ducali.

Una sfida quella di questa sera non certamente semplice per gli uomini di mister Liverani, contro una squadra che cercherà di chiudere il girone d’andata ad un solo punto dalla zona Europa, provando anche a riscattare il pesante 5-0 subito contro l’Atalanta. I giallorossi, però, in questa stagione, ci hanno abituato a grandissime prestazioni, soprattutto lontano dal Via Del Mare.

I precedenti sorridono al Parma che in 24 incontri in terra emiliana ha avuto la meglio in ben 12 occasioni, con otto pareggi e solo quattro successi giallorossi. Nelle ultime due apparizioni al Tardini però i salentini sono riusciti ad ottenere un pareggio ed una vittoria. Il pareggio risale alla stagione 2011-12, quando i padroni di casa recuperarono nel finale un doppio svantaggio fissando il punteggio sul definitivo 3-3 (Floccari, Pellè, Galloppa per i ducali, doppietta di Di Michele e gol di Cuadrado per i salentini), mentre l’anno precedente, una perla di Javier Ernesto Chevanton nel finale, regalò al Lecce un pesantissimo successo in chiave salvezza.