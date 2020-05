SERIE A – Malagò: “Al 99% il campionato ripartirà il 13 giugno, ma….”

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, intervenuto ai microfoni di “Non è un paese per giovani” su Radio Due, ha lanciato un chiaro messaggio in ottica campionato, rafforzando ancor di più la notizia di una molto probabile ripartenza prevista per il 13 giugno.

RIPARTENZA – “Al 99% la Serie A ripartirà il 13 giugno, si sta facendo di tutto per ricominciare, per mettere il sistema in condizione di ripartire. Per sapere poi quante chance ci sono che il campionato finisca bisognerebbe avere la palla di vetro, questo è il vero rischio come ho già detto due mesi fa, con molta serenità. In Germania è stato fatto un accordo con i calciatori se le cose non riescono a chiudersi. Nel caso italiano l’obiettivo è quello di cominciare. Si tratta di una questione culturale, questa mentalità del partiamo e poi vediamo io non ce l’ho. Servirebbe avere un’alternativa, per evitare di compromettere ancor di più una situazione già abbastanza complessa”.

QUARTENA IN CASO DI POSITIVITÀ – “Noi abbiamo recepito direttiva che individua in un percorso di coinvolgimento generale e non di creare una quarantena individuale. Ma questo è un tema che riguarda il CTS, ma io non ho mai interloquito con loro, questo compito spetta al Governo. Non so perché hanno preso questa decisione, mi dicono sia una decisione che possa anche essere rivista. Detto ciò, questa lotta tra alcuni medici e il Cts non la capisco”.