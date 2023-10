SERIE A – Sassuolo, Dionisi: “Il Lecce ha 11 punti con merito, l’obiettivo è superarlo ma non sarà facile”

Mister Alessio Dionisi, nella conferenza stampa pre Lecce-Sassuolo ha anche parlato, ovviamente, dei giallorossi.

“Noi non saremo al completo, ma si creeranno opportunità per altri giocatori che possono crescere. Pinamonti e Tressoldi sono recuperati, Matheus (Henrique) non ci sarà”.

A chi gli ha ricordato la partita dell’anno scorso, vinta dal Sassuolo al Via del Mare per 1-0 con gol di Thorstvedt (febbraio 2023), Dionisi ha risposto: “Siamo una squadra diversa rispetto a quella dell’anno scorso, era un momento diverso, l’avversario è simile ma non uguale. Loro hanno undici punti con merito, di cui nove guadagnati in casa, sono partiti bene, sono organizzati, hanno una fase difensiva molto compatta, si aiutano tutti e quando riattaccano sono pericolosi con delle individualità con qualità importanti. Li rispettiamo, abbiamo le qualità per batterli, giocheremo su un campo difficile e caldo dove la tifoseria si sente ma sarà uno stimolo in più, dovremo essere bravi in tutta la partita. Il nostro obiettivo sarà superarli ma non sarà facile“.