Vigilia di campionato per il Lecce. I giallorossi, che nel pomeriggio hanno ufficializzato le cessioni in prestito di Tsonev (Monopoli) e Bleve (Catanzaro), domani saranno di scena in casa dell’Hellas Verona, in un match importante in chiave salvezza. A presentare il match è stato, come di consueto, mister Fabio Liverani: “Domani affronteremo quella che è…