SERIE A – Da diretta concorrente a sorpresa del campionato con vista Europa: l’Hellas Verona di Juric

Dopo il prestigioso pari interno contro l’Inter di Antonio Conte, alle 15 il Lecce sarà atteso da un’altra importantissima sfida contro l’Hellas Verona, autentica sorpresa di questa prima parte di stagione.

Probabilmente, ad inizio campionato, gli scaligeri erano visti da tutti come una di quelle formazioni che fino alla fine avrebbe dovuto lottare per ottenere la permanenza nella massima categoria, ma, fino ad oggi, Veloso e compagni hanno collezionato ben 26 punti in classifica, denotando sempre una grande continuità, che li ha portati ad avere ben undici punti di vantaggio sulla terzultima della classe. Un mix perfetto tra giovani scommesse e veterani della categoria in cerca di riscatto; il tutto, sommato ad un tecnico, Ivan Juric, che fino a questo momento si è reso protagonista di un lavoro fantastico e capace di far giocare ai suoi un calcio gradevole, ad alta intensità e con un’identità tattica ben chiara e definita.

Il trio di difesa composto da Rrahamani, Kumbulla e Gunter ha sin dall’inizio denotato grande intesa e solidità, oltre ad ottime qualità che hanno fatto sì che su di loro piombassero le big del nostro campionato, Napoli e Inter su tutte. In mediana le geometrie di un sempreverde Miguel Veloso e la definitiva esplosione di Amrabat, sommate alla corsa del duo Faraoni-Lazovic sulle corsie, hanno consentito al duo Verre–Zaccagni di esprimere tutta la sua classe, nonostante l’assenza di un vero e proprio punto di riferimento offensivo. Domenica scorsa, inoltre, nel match di Bologna, ha fatto il suo esordio con la maglia dell’Hellas, Fabio Borini, che a pochi minuti dal suo ingresso in campo è riuscito a trovare il gol del definitivo 1-1.

Le due formazioni si sono scontrate in terra veneta in ventuno occasioni tra campionato e Coppa Italia. Undici sono stati i successi dei padroni di casa, sette i pareggi e solo tre i successi giallorossi. L’ultimo precedente in Serie A risale alla stagione 2001-02, quando Gilardino e Gonnella fissarono il punteggio sul definitivo 2-1, con gol salentino firmato da Vugrinec. Nella passata stagione invece Mancosu e La Mantia misero il sigillo sul blitz giallorosso in terra veneta.